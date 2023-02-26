消委會14款不傷手洗潔精　紅威寶／滴潔／萬潔靈　$18品牌必買總評接近滿分

消委會洗潔精｜我們日常洗碗時，難免會使用洗潔精。不過原來並非所有洗潔精都「清潔無害」，某些洗潔精含有致敏防腐劑，雙手接觸得多更有機會導致皮膚炎！消委會2018年曾檢測了市面上35款洗潔精，發現當中6成都檢出可致敏防腐劑，當中不乏一些聲稱「成分天然」、「不傷手」的產品，即看下文了解14款不傷手洗潔精推介。

我們日常洗碗時，難免會使用洗潔精。（istock圖片）

多數人為求方便不戴手套

消委會指，雖然有些人使用洗潔精時，會戴上手套保護雙手，以免接觸化學物質，不過大多數人為求方便，都不會戴上手套。故此使用洗潔精洗碗碟時，除了接觸經過稀釋的洗滌溶液，亦少不免接觸到未經稀釋的洗潔精，加上有機會每日使用多次，若果產品含有致敏成分，日常接觸可能令部分人士引起過敏應。

大多數人為求方便，都不會戴上手套。（Unsplash圖片）

醫生：常接觸洗潔精可致皮膚炎

消委會又引述香港皮膚專科醫生陳厚毅指，雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應，甚至引致皮膚炎。因此，是次測試以「甲基異噻唑啉酮」（methylisothiazolinone，簡稱MIT）、「甲基氯異噻唑啉酮」（methylchloroisothiazolinone，簡稱CMIT）、「苯並異噻唑啉酮」（benzisothiazolinone，簡稱BIT）一共3種可致敏防腐劑，對各樣本作出了檢測。

雙手經常重複接觸洗滌用品（包括洗潔精）和濕水，可能增加雙手皮膚出現過敏反應。（Unsplash圖片）

14款不傷手洗潔精

而以下14款洗潔精均沒有驗出可致敏防腐劑，於MIT、CMIT、BIT含量測試中，獲消委會5星評分，較適合皮膚易敏感人士使用，當中包括8款一般配方、2款濃縮配方、4款超濃縮配方，平均零售價由$0.22至$1（每10毫升／克）不等。名單如下：

ECOS（有線生活製圖）

ecover（有線生活製圖）

紅威寶（有線生活製圖）

萬潔靈（有線生活製圖）

滴潔（有線生活製圖）

白貓（有線生活製圖）

綠蛙（有線生活製圖）

萬潔靈（有線生活製圖）

earthwise（有線生活製圖）

ecostore（有線生活製圖）

媽媽一選（有線生活製圖）

滴潔（有線生活製圖）

TOPVALU（有線生活製圖）

ATTITUDE（有線生活製圖）

使用洗潔精6個建議

消委會就日常使用洗潔精，提出以下6項建議：

有 皮膚敏感問題、濕疹患者、雙手有傷口 （例如倒刺），應配戴手套洗碗，減少接觸刺激／致敏物質

（例如倒刺），應配戴手套洗碗，減少接觸刺激／致敏物質 秋冬期間，建議在清洗碗碟後 塗搽適當潤手霜 ，以減輕手部皮膚乾燥問題

，以減輕手部皮膚乾燥問題 若碗碟和煮食用具上的污漬不算頑固，建議用 冷水 和 適量洗潔精 便可

和 便可 若餐具上留有較難清洗的油污，可 先抹走 食物殘渣和油脂，用 熱水浸泡 ，隨後再用洗潔精進行清潔，減少洗潔精的用量

食物殘渣和油脂，用 ，隨後再用洗潔精進行清潔，減少洗潔精的用量 將洗潔精 滴在已沾濕的海綿／抹布 上，再清洗較油膩的碗碟和煮食用具，效果會較理想

上，再清洗較油膩的碗碟和煮食用具，效果會較理想 使用洗潔精產品後，應用大量清水沖洗，確保食具和雙手均沒有殘留

（全文完）