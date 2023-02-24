愛吃魚生30歲女生常肚痛、便秘　醫生揭腸道有1cm寄生蟲蠕動｜附4大感染寄生蟲症狀

寄生蟲｜經常肚痛、便秘？分分鐘是寄生蟲作怪！魚生是不少港人愛吃的食物，但進食未經徹底煮熟的食物，隨時會連寄生蟲吃下。有台灣醫生分享指，一名30歲女生因經常肚痛便秘，服藥後無好轉，經求醫才發現見腸道有寄生蟲在蠕動，懷疑是她經常吃魚生所致。醫生分享4大感染寄生蟲症狀，即看下文了解！

進食未經徹底煮熟的食物，隨時感染寄生蟲。（Jongsun Lee ＠unsplash）

台灣胰臟醫生林相宏在其Facebook專頁分享案例片段時指，有名30歲病患因長期排便不規律、時而腹瀉、時而便秘，什至出現肚子常脹氣、莫名狡痛，如廁時亦感疼痛的症狀，吃了腸胃藥也不見改善，繼而求醫。醫生經大腸鏡檢查發現，該病患的大腸內竟有多條長度約1厘米，正在蠕動的透明寄生蟲。林相宏表示，病患有吃魚生的習慣，懷疑是生食所引起的鞭蟲感染。目前已經把寄生蟲夾出來，等待化驗結果。

大腸內竟滿佈了多條長度約1厘米，正在蠕動的透明寄生蟲。（胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所@FB影片截圖）

醫生揭感染寄生蟲4大症狀

寄生蟲感染的症狀，一般取決於所感染的寄生蟲種類。林相宏指，當出現以下4大症狀時，就很大機會感染了寄生蟲。

感染寄生蟲症狀1：便秘

如果開始便秘，卻找不到原因，罪魁禍首可能正是寄生蟲。寄生蟲會刺激腸道，干擾消化，導致身體吸收的水份減少，從而引起便秘。

便秘，卻找不到原因，罪魁禍首可能正是寄生蟲。（gpointstudio＠freepik）

感染寄生蟲症狀2：肚瀉

肚瀉不一定只是因為腸胃炎，寄生蟲很大機會是一大元兇，大部分寄生蟲感染患者都會出現肚瀉症狀。

感染寄生蟲症狀3：腹部莫名絞痛

蟲體會侵犯人類的胃壁或小腸壁，而引起急性腹痛症狀。如果無緣無故地經常出現腹部絞痛的狀況，很大機會感染了寄生蟲。

感染寄生蟲症狀4：腹部脹氣

常有脹氣不適？如感染寄生蟲，腹部會出現膨脹、脹氣的症狀。

衞生署教2大方法預防及治理寄生蟲

1. 個人衞生

如廁後、處理食物、進食前，都必須徹底清潔雙手。

洗手時，應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用弄乾雙手。

如身邊沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，也應定期使用含70至80%的酒精搓手液潔手。

指甲縫往往是細菌溫床，必須定期修剪指甲。

不要吮吸手指或搔抓肛門範圍，這些部位都含有大量細菌。

經常保持雙手清潔，應以梘液和清水清潔雙手。（ Clay Banks @Unsplash）

2. 食物衞生

只飲用煮沸後的食水，或購買出品自可靠商戶的樽裝飲品。

不要光顧無牌小販，應從衞生可靠的地方購買新鮮食物。

避免進食未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉等高危食物。

確保所有食物徹底清洗及煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式去烹煮食物時。

處理食物時應選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度，預防由食物傳播的疾病。

（全文完）