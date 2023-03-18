河口湖親子酒店8間　私人風呂／逆富士靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電

河口湖親子住宿2023｜如果想與小朋友一家人去富士山河口湖旅遊，下文8間酒店總有一間適合你！既有豪華Glamping營地，又有性價比高住宿可以欣賞「逆富士」和泡溫泉。提提你，河口湖房價於淡季、旺季有很大差別，下文房價僅供參考，而各酒店的兒童入住政策也有可能更改，建議預訂前要先諮詢客服確認。

目錄

河口湖親子住宿【1】富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou） ── 位置便利出游

「湖南莊」房間分別可欣賞到河口湖或富士山等美景，部分房型附設私人風呂，另有三款租用溫泉可預約使用（單次計費），頂樓還有大型的足湯空間，可以邊泡足湯邊看富士山美景。

溫泉大浴場分樓層使用，男生在四樓，女生在五樓，大浴場沒有露天景觀，所以建議選擇有私人浴缸／澡盆的房型，可以在房間邊泡浴邊欣賞富士山美景。酒店大堂空間大，而且地點位置方便，鄰近天上山纜車、河口湖遊船等景點，如果是好動的小朋友，可以外出「放電」。

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

小童政策：1歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$2,760起（雙人房，包早餐）

交通：從河口湖站步行約10分鐘可達，或下午3時後可致電酒店提供接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

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湖南莊除可欣賞富士山，更因其鄰近多過景點，家長入住可方便帶子女外出遊玩放電。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）

湖南莊多款溫泉是其吸引賣點。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）

私人浴缸可望住富士山泡浴。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）

河口湖親子住宿【2】富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING） ── 與孩子享受露營樂趣

去河口湖如想體驗露營樂趣，可以選擇位於富士山山腳的「TOCORO. Mt.Fuji CAMP & GLAMPING」。該營舍共有13種免搭露營，所有帳篷都提供冷暖氣及保暖設備，還有舒適的床鋪、椅子、照明、音響等，同時設有公共淋浴間及洗手間，即使是露營新手也可輕體驗。

最高級的營地「奢華圓頂水星」（Luxury Dome Mercury）帳篷，擁有超美景觀私人露台，並有天文望遠鏡提供，晚上可以享受觀星樂趣。此外，營區有兩款戶外溫泉可以體驗，只要入住豪華露營就可免費預約使用。

營舍還有單車可以借用，並提供美式早餐和燒烤晚餐，讓親子家庭可以在富士山輕鬆體驗露營樂趣。

富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）

小童政策：3歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$2,500起（兩張單人床，包一泊兩食）

交通：距河口湖站5公里，營舍提供接駁車。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石2533-1

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營地的帳篷豪華舒適，露營新手絕無問題。（富士山托科羅營舍官網圖片）

住在營地可以融入富士山的郊野氣息。（富士山托科羅營舍官網圖片）

部份帳篷附有天文望遠鐘可觀星。（富士山托科羅營舍官網圖片）

河口湖親子住宿【3】La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko） ── 有私人風呂

La Vista富士河口湖酒店位置極佳，與幾個熱門旅遊景點相當近，如河口湖大橋和山梨寶石博物館等。酒店設計充滿歐洲度假風情，大部分房間都能欣賞到富士山景色，而且房間很大，部份房間更設有心型浴缸，適合打卡。

另外，酒店設有4種溫泉浴場，包括露天浴池、室內浴池、岩盤浴和私人包租浴池，適合喜愛泡溫泉的家庭，旅客對私人風呂房型都讚不絕口。

La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,900起（雙人房）

交通：搭乘河口湖周遊巴士，在久保田一竹站下車，步行8分鐘

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町401-0304

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大部分房間都能欣賞到富士山景色。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）

酒店設有4種溫泉浴場。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）

酒店設計充滿歐洲度假風情。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）

河口湖親子住宿【4】美富士園酒店（Hotel Mifujien） ── 正對富士山美景

美富士園酒店是傳統日式旅館，設施和裝修都帶老日本風情。酒店最大吸引力每間房都可欣賞到富士山美景。對照房價來說，以這個價格可以擁有富士山投影在湖中的「逆富士」景觀，具有很高的性價比。

此外，美富士園設有溫泉設施，男湯名為「水芭蕉」、女湯名為「花水木」，男湯和女湯都有室內和室外，其中室內池同樣面向富士山，可以一邊泡浴一邊欣賞，就算是享用早餐的餐廳也是落地窗設計，可以看到富士山。這裡未必適合喜歡奢華氣派i住宿的旅客，但如果你一心為富士山而來，不會令你失望。

美富士園酒店（Hotel Mifujien）

小童政策：3歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,300起（雙人房）

交通：到河口湖車站後致電酒店，於10號巴士站台乘搭酒店接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町朝川207

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酒店可以欣賞到「逆富士」景觀。（美富士園酒店 Agoda.com圖片)

美富士園酒店是傳統日式旅館，設施和裝修都帶老日本風情。（美富士園酒店 Agoda.com圖片)

餐廳也是落地窗設計，可以看到富士山。（美富士園酒店 Agoda.com圖片)

河口湖親子住宿【5】湖之酒店（Mizno Hotel）── 高水準美食與服務

湖之酒店於訂房平台評價高達9.3分！酒店位於富士山河口湖南岸的高坡上，樓高5層，共有27間房，每間房都有獨立陽台。作為傳統日式溫泉酒店，酒店有洋房或榻榻米客房可供選擇，如果帶小孩同行可能和室會較方便。另外，酒店有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。最後值得一提的是，不少住客評價大讚早晚餐豐盛美味，建議加購一泊兩食。

湖之酒店（Mizno Hotel）

小童政策：1歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,290起（雙人房）

交通：河口湖站轉乘周遊巴士至淺川溫泉街站，步行4分鐘。酒店亦有提供接駁車服務。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川187

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酒店每間房都有獨立陽台。（湖之酒店 Agoda.com圖片)

酒店有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（湖之酒店 Agoda.com圖片)

不少住客評價大讚早晚餐豐盛美味，建議加購一泊兩食。（湖之酒店 Agoda.com圖片)

河口湖親子住宿【6】富士景觀酒店（Fuji View Hotel） ── 超大面積花園

富士景觀酒店又稱「富士豪景飯店」，唯一缺點是離河口湖站較遠，但酒店有提供接駁車，因此也沒甚麼問題。遠離中心地帶反而有其好處，就是酒店面積非常大，擁有佔地面積10萬平方米的花園，據說春天有300多株櫻花盛開，秋天也可以賞楓葉，小朋友到處奔跑自然也沒問題。

除了大面積花園，酒店房間同樣相當大，這是靠近車站的酒店房間沒法比。此外，酒店設大浴池，包括室內和室外的，早餐也是相當豐盛的。

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,130起（雙人房）

交通：河口湖車站10號巴士站台乘搭酒店接駁巴士，訂房時向酒店查詢。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町勝山511

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除了大面積花園，酒店房間同樣相當大。（富士景觀酒店 booking.com圖片）

酒店設大浴池，包括室內和室外。（富士景觀酒店 booking.com圖片）

酒店擁有佔地面積10萬平方米花園。（富士景觀酒店 booking.com圖片）

河口湖親子住宿【7】MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）── 大齡兒童都可費住

MYSTAYS富士山展望温泉酒店不在河口湖站，但都值得推介，因為搭乘免費巴士到河口湖站也不過10分鐘，而好處是離富士急樂園只需5分鐘路程，既可以帶小童到河口湖，又可以去樂園，相信小朋友一定開心。

MYSTAYS富士山展望温泉酒店另一優點是針對家庭客提供便利，備有四人家庭房及三人家庭房的房型，酒店官網上雖說明未滿7歲兒童可以免費同床入住，但據不少旅客真實體驗，即使子女已13歲，仍可免費入住，建議訂房時向酒店客服確認一下。

此外，酒店頂樓設有天然溫泉的展望大浴場及露天浴場，景觀非常美。而溫泉水據官方介紹，含有二氧化碳的硫酸鹽氯化物泉，屬於日本較為罕見的泉質，具有保濕、促進血液循環的效果。

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

小童政策：7歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,000起（雙人房）

交通：從富士急行線「富士急高原樂園」站步行5分鐘

地址：山梨縣富士吉田市新倉2654

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酒店備有備有四人家庭房及三人家庭房的房型。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）

酒店頂樓設有天然溫泉的展望大浴場及露天浴場。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）

酒店離富士急樂園只需5分鐘路程。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）

河口湖親子住宿【8】河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）

河口湖班鄉間別墅酒店由22間小木屋組成，位於河口湖北岸山上。大部分獨立屋都可看到富士山景（建議訂房時與客服確認），而且均配備廚房及獨立浴室，也有可供14人同住的房型，適合大家庭或多個家庭一同入住。

酒店亦有提供額外收費的露天溫泉，並設有BBQ燒烤場地，住客可於每天下午乘坐免費接駁車，去到附近超市購買新鮮食材，回到燒烤場享受燒烤大餐，同時欣賞美景！留意酒店收取每人每晚330日圓額外電費。

河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,000起（雙人房）

交通：距離河口湖車站約15分鐘車程， 可搭乘店的接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町2092

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大部分獨立屋都可看到富士山景。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）

留意酒店收取每人每晚330日圓額外電費。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）

酒店有安排親子活動可參加。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）

（全文完）