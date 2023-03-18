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河口湖親子酒店8間　私人風呂／逆富士靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電

  • 大C
  • 2023年03月19日
河口湖親子酒店8間　私人風呂／逆富士靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電

河口湖親子住宿2023｜如果想與小朋友一家人去富士山河口湖旅遊，下文8間酒店總有一間適合你！既有豪華Glamping營地，又有性價比高住宿可以欣賞「逆富士」和泡溫泉。提提你，河口湖房價於淡季、旺季有很大差別，下文房價僅供參考，而各酒店的兒童入住政策也有可能更改，建議預訂前要先諮詢客服確認。

目錄

  1. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊
  2. 富士山托科羅營舍
  3. La Vista富士河口湖酒店
  4. 美富士園酒店
  5. 湖之酒店
  6. 富士景觀酒店
  7. MYSTAYS富士山展望温泉酒店
  8. 河口湖班鄉間別墅酒店

河口湖親子住宿【1】富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou） ── 位置便利出游

「湖南莊」房間分別可欣賞到河口湖或富士山等美景，部分房型附設私人風呂，另有三款租用溫泉可預約使用（單次計費），頂樓還有大型的足湯空間，可以邊泡足湯邊看富士山美景。

溫泉大浴場分樓層使用，男生在四樓，女生在五樓，大浴場沒有露天景觀，所以建議選擇有私人浴缸／澡盆的房型，可以在房間邊泡浴邊欣賞富士山美景。酒店大堂空間大，而且地點位置方便，鄰近天上山纜車、河口湖遊船等景點，如果是好動的小朋友，可以外出「放電」。

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

小童政策：1歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$2,760起（雙人房，包早餐）

交通：從河口湖站步行約10分鐘可達，或下午3時後可致電酒店提供接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

查看富士河口湖溫泉鄉湖南莊優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）
湖南莊除可欣賞富士山，更因其鄰近多過景點，家長入住可方便帶子女外出遊玩放電。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）
湖南莊多款溫泉是其吸引賣點。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）
私人浴缸可望住富士山泡浴。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊官網圖片）
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河口湖親子住宿【2】富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING） ── 與孩子享受露營樂趣

去河口湖如想體驗露營樂趣，可以選擇位於富士山山腳的「TOCORO. Mt.Fuji CAMP & GLAMPING」。該營舍共有13種免搭露營，所有帳篷都提供冷暖氣及保暖設備，還有舒適的床鋪、椅子、照明、音響等，同時設有公共淋浴間及洗手間，即使是露營新手也可輕體驗。

最高級的營地「奢華圓頂水星」（Luxury Dome Mercury）帳篷，擁有超美景觀私人露台，並有天文望遠鏡提供，晚上可以享受觀星樂趣。此外，營區有兩款戶外溫泉可以體驗，只要入住豪華露營就可免費預約使用。

營舍還有單車可以借用，並提供美式早餐和燒烤晚餐，讓親子家庭可以在富士山輕鬆體驗露營樂趣。

富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）

小童政策：3歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$2,500起（兩張單人床，包一泊兩食）

交通：距河口湖站5公里，營舍提供接駁車。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石2533-1

查看富士山托科羅營舍優惠：AgodaBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）
營地的帳篷豪華舒適，露營新手絕無問題。（富士山托科羅營舍官網圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）
住在營地可以融入富士山的郊野氣息。（富士山托科羅營舍官網圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士山托科羅營舍（TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）
部份帳篷附有天文望遠鐘可觀星。（富士山托科羅營舍官網圖片）
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河口湖親子住宿【3】La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko） ── 有私人風呂

La Vista富士河口湖酒店位置極佳，與幾個熱門旅遊景點相當近，如河口湖大橋和山梨寶石博物館等。酒店設計充滿歐洲度假風情，大部分房間都能欣賞到富士山景色，而且房間很大，部份房間更設有心型浴缸，適合打卡。

另外，酒店設有4種溫泉浴場，包括露天浴池、室內浴池、岩盤浴和私人包租浴池，適合喜愛泡溫泉的家庭，旅客對私人風呂房型都讚不絕口。

La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,900起（雙人房）

交通：搭乘河口湖周遊巴士，在久保田一竹站下車，步行8分鐘

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町401-0304

查看La Vista富士河口湖酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko）
大部分房間都能欣賞到富士山景色。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko）
酒店設有4種溫泉浴場。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 La Vista富士河口湖酒店（La Vista Fuji Kawaguchiko）
酒店設計充滿歐洲度假風情。（La Vista富士河口湖酒店 booking.com圖片）

河口湖親子住宿【4】美富士園酒店（Hotel Mifujien） ── 正對富士山美景

美富士園酒店是傳統日式旅館，設施和裝修都帶老日本風情。酒店最大吸引力每間房都可欣賞到富士山美景。對照房價來說，以這個價格可以擁有富士山投影在湖中的「逆富士」景觀，具有很高的性價比。

此外，美富士園設有溫泉設施，男湯名為「水芭蕉」、女湯名為「花水木」，男湯和女湯都有室內和室外，其中室內池同樣面向富士山，可以一邊泡浴一邊欣賞，就算是享用早餐的餐廳也是落地窗設計，可以看到富士山。這裡未必適合喜歡奢華氣派i住宿的旅客，但如果你一心為富士山而來，不會令你失望。

美富士園酒店（Hotel Mifujien）

小童政策：3歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,300起（雙人房）

交通：到河口湖車站後致電酒店，於10號巴士站台乘搭酒店接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町朝川207

查看美富士園酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 美富士園酒店（Hotel Mifujien）
酒店可以欣賞到「逆富士」景觀。（美富士園酒店　Agoda.com圖片)
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 美富士園酒店（Hotel Mifujien）
美富士園酒店是傳統日式旅館，設施和裝修都帶老日本風情。（美富士園酒店　Agoda.com圖片)
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 美富士園酒店（Hotel Mifujien）
餐廳也是落地窗設計，可以看到富士山。（美富士園酒店　Agoda.com圖片)
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河口湖親子住宿【5】湖之酒店（Mizno Hotel）── 高水準美食與服務

湖之酒店於訂房平台評價高達9.3分！酒店位於富士山河口湖南岸的高坡上，樓高5層，共有27間房，每間房都有獨立陽台。作為傳統日式溫泉酒店，酒店有洋房或榻榻米客房可供選擇，如果帶小孩同行可能和室會較方便。另外，酒店有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。最後值得一提的是，不少住客評價大讚早晚餐豐盛美味，建議加購一泊兩食

湖之酒店（Mizno Hotel）

小童政策：1歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,290起（雙人房）

交通：河口湖站轉乘周遊巴士至淺川溫泉街站，步行4分鐘。酒店亦有提供接駁車服務。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川187

查看湖之酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 湖之酒店（Mizno Hotel）
酒店每間房都有獨立陽台。（湖之酒店　Agoda.com圖片)
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 湖之酒店（Mizno Hotel）
酒店有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（湖之酒店　Agoda.com圖片)
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 湖之酒店（Mizno Hotel）
不少住客評價大讚早晚餐豐盛美味，建議加購一泊兩食。（湖之酒店　Agoda.com圖片)
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河口湖親子住宿【6】富士景觀酒店（Fuji View Hotel） ── 超大面積花園

富士景觀酒店又稱「富士豪景飯店」，唯一缺點是離河口湖站較遠，但酒店有提供接駁車，因此也沒甚麼問題。遠離中心地帶反而有其好處，就是酒店面積非常大，擁有佔地面積10萬平方米的花園，據說春天有300多株櫻花盛開，秋天也可以賞楓葉，小朋友到處奔跑自然也沒問題。

除了大面積花園，酒店房間同樣相當大，這是靠近車站的酒店房間沒法比。此外，酒店設大浴池，包括室內和室外的，早餐也是相當豐盛的。

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,130起（雙人房）

交通：河口湖車站10號巴士站台乘搭酒店接駁巴士，訂房時向酒店查詢。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町勝山511

查看富士景觀酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士景觀酒店（Fuji View Hotel）
除了大面積花園，酒店房間同樣相當大。（富士景觀酒店 booking.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士景觀酒店（Fuji View Hotel）
酒店設大浴池，包括室內和室外。（富士景觀酒店 booking.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 富士景觀酒店（Fuji View Hotel）
酒店擁有佔地面積10萬平方米花園。（富士景觀酒店 booking.com圖片）

河口湖親子住宿【7】MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）──  大齡兒童都可費住

MYSTAYS富士山展望温泉酒店不在河口湖站，但都值得推介，因為搭乘免費巴士到河口湖站也不過10分鐘，而好處是離富士急樂園只需5分鐘路程，既可以帶小童到河口湖，又可以去樂園，相信小朋友一定開心。

MYSTAYS富士山展望温泉酒店另一優點是針對家庭客提供便利，備有四人家庭房及三人家庭房的房型，酒店官網上雖說明未滿7歲兒童可以免費同床入住，但據不少旅客真實體驗，即使子女已13歲，仍可免費入住，建議訂房時向酒店客服確認一下。

此外，酒店頂樓設有天然溫泉的展望大浴場及露天浴場，景觀非常美。而溫泉水據官方介紹，含有二氧化碳的硫酸鹽氯化物泉，屬於日本較為罕見的泉質，具有保濕、促進血液循環的效果。

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

小童政策：7歲以下不佔床免費

參考房價：每晚約 HKD$1,000起（雙人房）

交通：從富士急行線「富士急高原樂園」站步行5分鐘

地址：山梨縣富士吉田市新倉2654

查看MYSTAYS富士山展望温泉酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）
酒店備有備有四人家庭房及三人家庭房的房型。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）
酒店頂樓設有天然溫泉的展望大浴場及露天浴場。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）
酒店離富士急樂園只需5分鐘路程。（MYSTAYS富士山展望温泉酒店 trip.com圖片）

河口湖親子住宿【8】河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）

河口湖班鄉間別墅酒店由22間小木屋組成，位於河口湖北岸山上。大部分獨立屋都可看到富士山景（建議訂房時與客服確認），而且均配備廚房及獨立浴室，也有可供14人同住的房型，適合大家庭或多個家庭一同入住。

酒店亦有提供額外收費的露天溫泉，並設有BBQ燒烤場地，住客可於每天下午乘坐免費接駁車，去到附近超市購買新鮮食材，回到燒烤場享受燒烤大餐，同時欣賞美景！留意酒店收取每人每晚330日圓額外電費。

河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）

小童政策：沒有提及，訂房時向酒店查詢

參考房價：每晚約 HKD$1,000起（雙人房）

交通：距離河口湖車站約15分鐘車程， 可搭乘店的接駁巴士。

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町2092

查看河口湖班鄉間別墅酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）
大部分獨立屋都可看到富士山景。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）
留意酒店收取每人每晚330日圓額外電費。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）
河口湖親子酒店8間推介　欣賞「逆富士」靚景／大齡兒童免費住／奢華營地BBQ／富士急樂園放電 河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）
酒店有安排親子活動可參加。（河口湖班鄉間別墅酒店 trip.com圖片）

（全文完）

有線生活
河口湖8間超值溫泉酒店　房間看完整富士山　日式旅館＋露台私人風呂　人均$200
河口湖酒店16間推介　人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
哪間酒店可以欣賞到富士山美景？

文中提到酒店都可能欣賞到富士山，部份更有「逆富士」景觀…詳情

有沒有酒店可以泡溫泉？

文中多間酒店都有溫泉浸浴，有酒店更有私人風呂房型…詳情

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