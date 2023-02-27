蔡天鳳碎屍案｜案情陸續曝光　恐怖細節惹不安　專家警告小心5大徵狀

蔡天鳳碎屍案｜28歲名媛蔡天鳳遭殘忍碎屍案引來全城市民關注，其案情陸續曝光，駭人發展令人毛⻣聳然，亦有網民在社交平台討論案件時，表示需要心理輔導。有輔導心理學家表示，市民在留意這宗新聞時，如出現以下5大徵狀，應該適可而止，有需要時可尋求專業心理協助。

輔導心理學家梁綉雯接受《有線生活》訪問時表示，隨著蔡天鳳一案持續發酵，市民每天都在消化新資料，情緒難免會受影響。她指，部分網民及案發當區的市民更反映，在閱讀新聞後出現不安、驚恐等情緒。

輔導心理學家梁綉雯。（APTI）

蔡天鳳碎屍案｜心理專家：小心5大身體徵狀

梁綉雯續指，一般市民因案件導致情緒受到牽動是正常狀況，每個人的情緒影響程度均有不同，市民有機會會感到不安、害怕、憤怒、震驚等情緒，建議可借著抒發情緒，以及讓時間過去，讓這些情緒得以排解。

但部分人可能因過於驚恐而影響其思想及行為，例如懷疑人與人之間的互信、擔心自己人生安全受威脅、不敢向人坦露心聲、對身邊的聲音及衝突變得敏感、拒絕社交等現象。如果不能適當抒解不安情緒，有機會出現以下5種身體症狀：

1. 心跳加快

當一個人的情緒出現變化，大腦便會傳遞信息給心臟，令心臟加快跳動，血壓隨即會上升。

2. 出汗

如發現自己出現額頭、手心冒汗的狀況，便有可能是精神健康出現問題，產生緊張情緒。

3. 呼吸困難

如果處於極度恐慌的狀態，更會出現呼吸變快、呼吸困難等反應，身體會作出防禦，有可能引致心臟功能受損。

4. 失眠

長期焦慮或抑鬱的情緒有機會導致睡眠問題，整晚睡不著覺，難以入睡或早醒, 影响睡眠質素 。

長期抑鬱的情緒有機會導致失眠問題，整晚睡不著覺，難以入睡。（Freepik）

5. 失去食慾

食慾的改變，是處於緊張、焦慮和憂鬱心情的人的現象之一。

蔡天鳳碎屍案｜必要時尋求協助

梁綉雯強調，案件仍持續會有更多進展，部分病症如創傷後壓力症候群(PTSD)，需要大概1個內才能診斷臨床病徵，短時間內難以判斷目前有多少人因案件而患上精神健康疾病。每個人面對情緒的狀況都不同，如果身理上出現上述5大徵狀，作息、社交及工作受影響，便要尋求協助。如有情緒問題，我們可以尋求專業心理輔導協助，或向身邊朋友抒發感受，排解情緒。

她強調，面對這類型案件，市民有情緒正常不過，但人具有抗逆力，藉著時間及朋友開解，負面情緒能得到抒發及排解。

（全文完）