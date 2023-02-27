一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？

近日，有網民於社交平台分享一段影片，寫道：「喂大佬吖！又係呢招你老唔老土啲呀？」片段中的司機稱，早上有乘客遺下手機，但自己不懂操作，請乘客代為查看。該名乘客查看後指出，司機遞上的是假電話，又指該名司機並無展示行車證資料，懷疑「代尋機主」是只是一場騙局。

近日，有網民於社交平台分享一段影片，懷疑的士司機有意騙取金錢。（FB群組@車cam 截圖）

司機聲稱客人遺下iPhone

2月25日，有網民於Facebook群組「車cam L」分享一段影片，寫道：「一上車見佢冇行車證冇司機資料，都知佢有古惑㗎喇～果然！喂大佬吖！又係呢招你老唔老土啲呀？」影片中顯示，事主在乘搭的士途中與司機交談，司機向她表示：「今朝（客人）去廣州嘛，跌咗個電話，我又唔敢走」。司機稱為怕客人隨時回來取回手機，他一直於附近等待，卻等不到客人致電。

司機向她表示較早前有乘客遺下手機在車廂。（FB群組@車cam 截圖）

隨後，司機指可能是自己不懂操作，向事主遞上拾獲的手機。（FB群組@車cam 截圖）

稱不懂操作 事主：假嘅部電話

隨後，司機指因自己不懂操作涉事的iPhone，於是向事主遞上拾獲的手機：「佢有冇較靜音呀？妹妹你幫我睇吓佢係咪打咗過嚟，我聽唔到」。事主接過手機後，簡單查看答道：「冇啊，假嘅部電話」，司機聞言：「吓？」事主再重覆：「假嘅部電話」，司機回覆：「哦，唔值錢㗎，唔值錢佢可能唔要喇，咁我走喇」。

事主接過手機後，簡單查看答道：「冇啊，假嘅部電話」。（FB群組@車cam 截圖）

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事主憑破綻識破

事後，事主認為該名的士司機非常可疑，她指出：「即係佢會攞部假iPhone出嚟，然後會同你講話係上一個客留低嘅，又冇電話卡，唔知點搵佢，佢都唔係好識，叫你幫佢睇一睇。然後部機係好乾淨嘅，冇密碼冇資料乜都冇新嘅一樣！氹你畀返一二千蚊茶錢佢拎走部電話」。

事主認為該名的士司機非常可疑。（FB群組@車cam 截圖）

網民：不貪就不會被騙

帖文引起網民熱議，指出類似騙案10多年前已經出現。有不少人認為，不貪心就不會被騙：「其實唔貪就唔會俾人呃到，再者你知道人地執返嚟你又照買，即係你有份幫手處理贓物啦，一句叫佢交去差館咪得。」

處理贓物可處監禁14年

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，一經定罪可處監禁10年。而《盜竊罪條例》亦列明，任何人如知道或相信某些貨品是贓物，而不誠實地收受該貨品則屬處理贓物，最高可處監禁14年。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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