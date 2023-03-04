彎腰洗頭超傷脊椎　拔插頭易腰痛　骨科醫生揭4大不良姿勢｜附保護脊椎方法

大家平日是如何洗頭？有骨科醫生在社交平台指出，除了彎腰搬重物外，生活中亦有很多不良姿勢或用力不當的情況，會對脊椎造成傷害，其中一樣更是很多人都會做的「彎腰洗頭」。若忽略這些壞習慣，當出現痛楚時或已為時已晚。立即看以下4大不良姿勢，及早糾正。

台中光田醫院骨科嚴可倫醫師在Facebook發文，題為「小心不良姿勢和不當用力，易忽略的脊椎傷害」。他指出，有很多人都知道彎腰搬重物容易受傷，會對脊椎造成傷害。不過，其實除了搬重物，日常生活中還有很多不良姿勢及用力不當的情況，同樣會傷害到脊椎，只是因為未必如搬重物那麼明顯，因此人們往往便很易便忽略了。

有很多人都知道彎腰搬重物容易受傷，會對脊椎造成傷害。（freepik）

嚴可倫醫師又提到，以往有很多患者出現痛楚都不知道原因，因此列出4種常見的不良姿勢，包括「開長途車」、「洗手台彎腰洗頭」、「彎腰拔插頭」及「彎腰拔草」，提醒大家要小心，以免對脊椎造成無形傷害。

傷害脊椎行為｜1. 開長途車

嚴可倫醫師指出，久坐會令椎間盤壓力變高，其中一個例子是開長途車。他建議開長途車時要抓緊時機多伸展，「現在高速公路沿線的休息站都經營得各有特色，大家可以多加利用，下車伸展一下。」

久坐會令椎間盤壓力變高，其中一個例子是開長途車。（freepik）

傷害脊椎行為｜2. 洗手台洗頭

嚴可倫醫師提到，有些留長頭髮的人很喜歡在洗手盆位置洗頭，他提醒，洗手盆的高度並不是設計來洗頭，這樣彎著腰洗頭會對脊椎造成非常大的傷害。因此他建議最好還是使用站立姿勢，以花灑洗頭。

有些留長頭髮的人很喜歡在洗手盆位置洗頭。（資料圖片）

傷害脊椎行為｜3. 彎腰拔插頭

很多人會覺得拔插頭只是小事情，不過有時插頭會出現插太緊的情況，若果以錯的姿勢拔除插頭，有可能會導致腰部用力，造成腰痛的問題。嚴可倫分享正確的拔插頭方式，應該要先蹲下來，然後一手壓著插座，又或是推著牆壁，再用另一隻手將插頭拔出來。

若果以錯的姿勢拔除插頭，有可能會導致腰部用力。

傷害脊椎行為｜4. 彎腰拔草

現時愈來愈多人喜歡在露台、頂樓、庭院種植花草。不過要注意，拔草同樣需要彎腰出力，長久而言都會對脊椎造成傷害。他亦教授正確的拔草方式，應訪先澆水讓土壤軟化，然後再用耙子把土爬鬆，這樣拔草才會更為輕鬆，同時減少受傷的機會。

（全文完）