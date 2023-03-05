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食藥禁忌｜橙汁溝藥可致肝中毒　茶溝藥可致痙攣　醫生警告藥後千萬別吃4類食物、飲品

  • Cory
  • 2023年03月05日
食藥禁忌｜橙汁溝藥可致肝中毒　茶溝藥可致痙攣　醫生警告藥後千萬別吃4類食物、飲品

食藥禁忌｜生病少不免食藥，食藥期間更應戒口！有台灣醫生指出服藥後一小時內，切忌食用4類食物，若我們不小心注意戒口，藥效在體內揮發期間，恐會與食物產生相互作用，除了影響藥效外，更可能出現嘔吐、肝臟中毒等副作用，造成健康問題。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
生病少不免食藥，食藥期間更應戒口！（Unsplash圖片）

即使分開食用 食物和藥仍會於胃中混合

台灣整形外科醫生李秉勳於其Facebook專頁，聯同骨科脊椎醫生陳鈺泓為大家解構食藥禁忌。李秉勳醫生提到，曾有病人用溫水服藥之後喝酒，即使分開食用，酒和藥還是會於胃中混合，因此每次處方止痛藥時，他都會叮囑患者不要喝酒。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
即使分開食用，酒和藥還是會於胃中混合。（Unsplash圖片）

4類食物忌藥後吃

而兩位醫生就建議，服藥後一小時內切忌食以下4類食物，避免它們和藥物相互作用，導致嘔吐、心悸、肝臟中毒等不同副作用，亦會影響藥效。

藥後忌吃｜【1】葡萄柚或柚子（果肉及果汁）

醫生指葡萄柚、柚子、橙的果肉及果汁中，含有抑制肝臟代謝酵素成分，可能會導致肝臟無法代謝藥物，堆積於體中造成中毒，產生嚴重副作用。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
葡萄柚、柚子、橙的果肉及果汁中，含有抑制肝臟代謝酵素成分。（Unsplash圖片）

藥後忌吃｜【2】咖啡因飲料

而茶和咖啡中有茶鹼，與藥物結合後，可能會引發嘔吐、痙攣、心悸等副作用。咖啡因和感冒藥等產生作用，也會造成不適。此外，茶和咖啡中的鞣酸會影響鐵吸收，假如吃維他命的話，同樣亦會受影響。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
茶和咖啡與藥物結合後，可能會引發嘔吐、痙攣、心悸等副作用。（Unsplash圖片）

藥後忌吃｜【3】酒精飲品

酒精雖然能殺菌，但我們飲用的酒精飲品，除了影響藥效之餘，更有可能令我們身體產生不良副作用。當酒精混合安眠藥一同服用後，會增加安眠藥中樞神經抑制作用，非常危險；假如酒精混合和止痛藥服用，更可能增加肝毒性風險。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
假如酒精混合和止痛藥服用，更可能增加肝毒性風險。（Unsplash圖片）

藥後忌吃｜【4】紅麴／納豆

紅麴和納豆均對降膽固醇、降低血壓等有幫助，但若於服用降血脂藥物時，又同時攝取紅麴／納豆，會使降血脂藥品藥效濃度增加，造成副作用。

食藥別飲茶、橙汁！醫生警告4類食物藥後忌吃　可致嘔吐、肝中毒等副作用
紅麴／納豆會使降血脂藥品藥效濃度增加，造成副作用。（IG＠dingalltheway）

（全文完）

有線健康
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問：食藥後多久不能飲咖啡？

答：兩位醫生就建議，服藥後一小時內切忌食以下4類食物…詳情按此

問：紅麴或納豆對身體有甚麼好處？

答：紅麴和納豆均對降膽固醇、降低血壓等有幫助…詳情按此

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