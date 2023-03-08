一線搜查｜香港開內地銀行戶口懶人包　申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法

內地近年盛行電子支付，放假想北上玩樂，最方便還是開通支付寶或微信支付等電子錢包。而申請內地電子錢包必須要綁定內地銀行戶口，因此首先需要開立一個內地戶口才能成事。而中銀香港設有「大灣區開戶易」服務，港人可以毋須前往內地，亦不需要內地電話號碼，都能輕鬆開設內地銀行戶口，即睇開戶方法、所需文件、收費及注意事項。

港人可以毋須前往內地，都能輕鬆開設內地銀行戶口。（freepik）

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中銀開設內地銀行戶口．申請方法

中銀設有大灣區「開戶易」服務，讓港人毋須前往內地，亦能在香港開設內地銀行戶口，以用作存款及綁定支付寶或微信支付等電子錢包，方便在內地消費。申請人只需年滿18歲並且持有中銀香港個人戶口，帶備相關證明文件及以個人名義登記的電話號碼，即可前往任何一間中銀香港分行申請。

港人可以毋須前往內地，都能輕鬆開設內地銀行戶口。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．所需文件

在中銀開設內地銀行戶口，申請人需年滿18歲、持有中銀香港個人銀行賬戶，並提供一個以個人名義登記的手機號碼，以綁定內地電子支付工具。而開戶時需持有以下文件：

香港永久性居民身份證

回鄉證（證件到期日需距離申請日3個月以上）

申請人登記的手機號碼

在中銀開設內地銀行戶口，申請人需年滿18歲、持有中銀香港個人銀行賬戶。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．流程

1. 帶齊文件前往任何一間中銀香港分行

2. 數個工作天內收到成功開戶的手機短訊通知

3. 前往指定分行領取賬戶資料及激活賬戶

4. 成功開戶後可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，將款項轉至內地賬戶

帶齊文件前往任何一間中銀香港分行開戶。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．2大類別

申請人透過中銀開設的內地銀行戶口分為2大類別，分別為II或III類賬戶，2類賬戶均有賬戶金額限制，而且並不提供網上和手機銀行服務。中銀香港全線分行都可以辦理II類賬戶服務，如要申請III類賬戶，暫時只接受在中銀大廈分行辦理。以下為2類卡的銀行項目限額分別，大家可參考，並選擇合適的戶口類別。

II類賬戶（提供借記卡） III類賬戶（不提供借記卡） 結餘上限 ／ 人民幣2,000元 於櫃員機提款 每日人民幣1,000元 ／ 轉入、

存入資金 每日累計人民幣10,000元

每年累計人民幣200,000元 不可超過結餘上限 消費、繳費、

轉賬、取出現金 每日累計人民幣10,000元

每年累計人民幣200,000元 每日累計人民幣2,000元

每年累計人民幣50,000元 （資料更新至3月2日）

中銀開設內地銀行戶口．收費

以下為中銀開設內地銀行戶口的主要收費項目：

收費項目 收費（人民幣） 借記卡年費 豁免 補領借記卡 每張10元 香港自動櫃員機提款 每次15元 查詢 每次4元 跨行提款 每次2元 （資料更新至3月2日）

於中銀開設內地銀行戶口要注意以上收費項目。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．注意事項

1. 申請人必須年滿18歲以上，以及需持有中銀香港個人銀行賬戶。

2. 回鄉證有效期必須距離申請日3個月以上

3. 根據內地監管規定，開戶後6個月內必須有至少1次交易，否則會被暫停其賬戶的櫃面業務，需由內地分行重新審核身份才能恢復。

4. 若賬戶連續3年無交易記錄，而且餘額為0，將會被列為長期不動戶，賬戶有機會被註銷。

開戶後6個月內必須有至少1次交易。（freepik）

（全文完）

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