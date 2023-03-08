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一線搜查｜香港開內地銀行戶口懶人包　申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法

  • JL
  • 2023年03月08日
一線搜查｜香港開內地銀行戶口懶人包　申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法

內地近年盛行電子支付，放假想北上玩樂，最方便還是開通支付寶或微信支付等電子錢包。而申請內地電子錢包必須要綁定內地銀行戶口，因此首先需要開立一個內地戶口才能成事。而中銀香港設有「大灣區開戶易」服務，港人可以毋須前往內地，亦不需要內地電話號碼，都能輕鬆開設內地銀行戶口，即睇開戶方法、所需文件、收費及注意事項。

一線搜查｜香港開內地銀行戶口懶人包　申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法
港人可以毋須前往內地，都能輕鬆開設內地銀行戶口。（freepik）

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中銀開設內地銀行戶口．申請方法

中銀設有大灣區「開戶易」服務，讓港人毋須前往內地，亦能在香港開設內地銀行戶口，以用作存款及綁定支付寶或微信支付等電子錢包，方便在內地消費。申請人只需年滿18歲並且持有中銀香港個人戶口，帶備相關證明文件及以個人名義登記的電話號碼，即可前往任何一間中銀香港分行申請。

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港人可以毋須前往內地，都能輕鬆開設內地銀行戶口。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．所需文件

在中銀開設內地銀行戶口，申請人需年滿18歲、持有中銀香港個人銀行賬戶，並提供一個以個人名義登記的手機號碼，以綁定內地電子支付工具。而開戶時需持有以下文件：

  • 香港永久性居民身份證
  • 回鄉證（證件到期日需距離申請日3個月以上）
  • 申請人登記的手機號碼
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在中銀開設內地銀行戶口，申請人需年滿18歲、持有中銀香港個人銀行賬戶。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．流程

1. 帶齊文件前往任何一間中銀香港分行

2. 數個工作天內收到成功開戶的手機短訊通知

3. 前往指定分行領取賬戶資料及激活賬戶

4. 成功開戶後可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，將款項轉至內地賬戶

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帶齊文件前往任何一間中銀香港分行開戶。（freepik）

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中銀開設內地銀行戶口．2大類別

申請人透過中銀開設的內地銀行戶口分為2大類別，分別為II或III類賬戶，2類賬戶均有賬戶金額限制，而且並不提供網上和手機銀行服務。中銀香港全線分行都可以辦理II類賬戶服務，如要申請III類賬戶，暫時只接受在中銀大廈分行辦理。以下為2類卡的銀行項目限額分別，大家可參考，並選擇合適的戶口類別。

II類賬戶（提供借記卡）III類賬戶（不提供借記卡）
結餘上限人民幣2,000元
於櫃員機提款每日人民幣1,000元
轉入、
存入資金		每日累計人民幣10,000元
每年累計人民幣200,000元		不可超過結餘上限
消費、繳費、
轉賬、取出現金		每日累計人民幣10,000元
每年累計人民幣200,000元		每日累計人民幣2,000元
每年累計人民幣50,000元
（資料更新至3月2日）

中銀開設內地銀行戶口．收費

以下為中銀開設內地銀行戶口的主要收費項目：

收費項目收費（人民幣）
借記卡年費豁免
補領借記卡每張10元
香港自動櫃員機提款每次15元
查詢每次4元
跨行提款每次2元
（資料更新至3月2日）
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於中銀開設內地銀行戶口要注意以上收費項目。（freepik）

中銀開設內地銀行戶口．注意事項

1. 申請人必須年滿18歲以上，以及需持有中銀香港個人銀行賬戶。

2. 回鄉證有效期必須距離申請日3個月以上

3. 根據內地監管規定，開戶後6個月內必須有至少1次交易，否則會被暫停其賬戶的櫃面業務，需由內地分行重新審核身份才能恢復。

4. 若賬戶連續3年無交易記錄，而且餘額為0，將會被列為長期不動戶，賬戶有機會被註銷。

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開戶後6個月內必須有至少1次交易。（freepik）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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