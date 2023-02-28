蘋果不要削皮吃降膽固醇　3款水果連皮吃更有益　營養師揭這款果皮吃下去恐腹瀉

水果去皮｜想達至均衡飲食，除了多菜少肉，還要配合一定份量的水果。坊間不少專家都提倡，水果連皮吃更有益，不過有台灣營養師就指出，並不是所有果皮都能直接吃，當中有兩種食物的果皮，吃下可引致腹瀉、吃到寄生蟲，造成健康問題。

坊間不少專家都提倡，水果連皮吃更有益。（Unsplash圖片）

水果含豐富營養素

不少人吃水果時都不愛連皮吃，覺得乾澀難下嚥。不過，台灣營養師蔡濰安在Facebook專頁「濰濰營養師認真生活」上提到，水果含有維生素、礦物質、植化素、酵素等，對身體很好的營養素，因此，她盡量做到每天吃「2個拳頭大」的水果，以補充營養。蔡濰安又特別指出，以下3款水果連皮吃就一定最好！

不少人吃水果時都不愛連皮吃，覺得乾澀難下嚥。（Unsplash圖片）

3款水果連皮吃更有益

不削皮水果｜【1】蘋果

「一曰一蘋果，醫生遠離我」這句話，大家肯定聽過無數篇。蘋果可以提升免疫、抗氧化以外，而蘋果皮的營養竟然更豐富！果膠是存在於蘋果果肉與果皮之間的水溶性膳食纖維，有助降低膽固醇、穩定血糖、改善便秘。

蘋果皮的水溶性膳食纖維，有助降低膽固醇、穩定血糖、改善便秘。（Unsplash圖片）

不削皮水果｜【2】水梨（豐水梨）

水梨含有高達80％以上的水份，我們食用可幫助補充水分，清涼解渴，增加飽足感，而且它還含有豐富的維他命。此外，水梨的果皮雖然吃起來有點粗糙的口感，但是水梨皮有助增加膳食纖維的攝取，不削皮吃更健康！

水梨皮有助增加膳食纖維的攝取，不削皮吃更健康！（Unsplash圖片）

不削皮水果｜【3】奇異果

奇異果的外皮雖然看似「毛茸茸」，但亦是屬於果皮富有營養的水果之一！奇異果除了含有豐富維他命C，更有豐富葉酸和維他命E。台灣泌尿科醫生高銘鴻亦曾於Facebook專頁提到，奇異果皮比果肉含有更多黃酮類化合物、抗氧化劑、維他命C，纖維更是果肉的2倍，因此連皮吃更好。而蔡濰安建議大家，可以用小刀子將毛稍微刮掉，然後連皮一起吃。但就提醒本身對奇異果過敏的朋友，應要多加注意。

奇異果除了含有豐富維他命C，更有豐富葉酸和維他命E。（Unsplash圖片）

營養師：非所有果皮都能吃

同時，蔡濰安亦指出，並不是所有果皮都能吃，當中有兩種食物的果皮，吃下可引致腹瀉、吃到寄生蟲，造成健康問題。

削皮水果｜【1】柿子

口感「爽脆」的柿子，雖然含有β-胡蘿蔔素、維他命A、C、礦物質等營養，但柿子皮卻含有酸性物質「鞣酸」（又稱單寧酸），若連皮吃可引致腹痛、腹瀉，更可能影響鐵質的吸收，因此，蔡濰安建議吃柿子一定要削皮！

柿子皮卻含有酸性物質「鞣酸」（又稱單寧酸）。（Unsplash圖片）

削皮水果｜【2】馬蹄（荸薺）

馬蹄雖屬於全榖雜糧類，蔡濰安亦特別提醒應去皮食用。馬蹄吃起來像水梨口感般清爽，可用作做成鹹食或甜點。可是，馬蹄的皮容易有寄生蟲及蟲卵，食用可能造成健康風陰，若沒有把握洗得很乾淨，就應去皮食用。

馬蹄的皮容易有寄生蟲及蟲卵。（Unsplash圖片）

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