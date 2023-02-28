港大醫學院大數據研究證新冠疫苗對Omicron效果良好　長者死亡率減少九成

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系與醫衞大數據深析實驗室，首次利用真實世界數據，研究新冠疫苗對 Omicron的效果，反映接種疫苗的劑數越多，保護力越強。學者建議市民，特別是長者，應該接種疫苗來預防因染疫而引起的嚴重後果，已接種疫苗的市民亦應按建議接種加強劑。

陳慧賢博士稱：「醫管局作為本港最大醫療服務提供者，其數據最為完備及具代表性，為我們提供可靠的平台以進行有關疫苗安全及效用的研究。」

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數據來自醫管局及衞生署

香港是華人社會，所以是次數據更能反映出新冠疫苗對中國人的身體所帶來的效用和影響。今次研究的大數據是透過逾百萬份香港醫院管理局（醫管局）的電子病歷及衞生署的新冠疫苗接種記錄，從多角度進行大數據分析及研究，證實「復必泰」及「科興」疫苗均能預防與2019冠狀病毒病（又稱新型冠狀病毒病）相關的入院、嚴重併發症甚至死亡，其效果對長者尤其顯著。

研究結果發現，接種第一針新冠疫苗已能顯著減低與新型冠狀病毒病相關的死亡及嚴重併發症風險，同時已接種的針數越多，保護的強度越高。而且對於已接種三針疫苗的60歲或以上長者，疫苗對預防入院、嚴重併發症及死亡的 效用均超過 80%；而對 80 歲或以上人士預防死亡的效用更高達 95%。

值得一提是，對於不少患有長期病患，同時長期服用相關治療藥物的人士，今次真實數據分析亦有涉獵到，疫苗對患有慢性疾病、多病共存或免疫力較弱的人士同樣有效。今次亦特別針對腎病患者作研究對象，發現疫苗對減少慢性腎病患者與新型冠狀病毒病相關的住院及死亡同樣有效，而多病共存的人士接種三針疫苗的死亡率較接種兩針減低超過 90%。

今次亦特別針對腎病患者作研究對象，發現疫苗對減少慢性腎病患者與新型冠狀病毒病相關的住院及死亡同樣有效，圖中為黃志基教授。

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研究證疫苗可減少住院、嚴重併發症或死亡個案

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授暨醫衞大數據深析實驗室聯合首席研究員陳慧賢博士續稱：「醫管局作為本港最大醫療服務提供者，其數據最為完備及具代 表性，為我們提供可靠的平台以進行有關疫苗安全及效用的研究。研究結果反映疫苗雖然未必可以完全預防感染，但可以減少住院、嚴重併發症或死亡個案。」

香港政府推行新冠疫苗接種計劃已逾兩年，但第三針接種率明顯較低，尤其70至80歲的長者，當中已接種三針的 80 歲或以上的更只有 64.53%，然而他們卻是感染新冠同時引起併發症的高危群組。問長者們抗拒接種新冠疫苗的原因，大都是對藥效存疑，及害怕有嚴重副作用。

雖然疫情已見緩和，口罩令亦已解除，但對於長期病患者及長者來說，感染新冠的機會相對亦較高，鼓勵市民接種新冠疫苗極為重要，特別能為長者提供有效保護。同時市民亦應考慮按時接種加強劑，以加強保護。

（全文完）