東京迪士尼周邊酒店9間　免費接駁巴士／JR站直達／24小時浴場／最多8人住｜附交通方法

東京迪士尼住宿2023｜到日本旅遊，當然要到迪士尼朝聖！東京迪士尼度假區以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心。想住得近樂園、價錢又經濟實惠？除了園區內的酒店，一定不要錯過小編下文為大家推介的9間東京迪士尼附近酒店，酒店有東京灣海景、JR站直達、恐龍主題、24小時浴場等，人均342港元起，而最重要的就是，全部都有往返雙樂園的免費接駁巴士，當中一間更可步行到迪士尼海洋！還不快點收藏起來！

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東京迪士尼度假區以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心。（tokyodisneyresort.jp）

9間東京迪士尼附近酒店

東京灣東方酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【1】東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連

東京灣東方酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連，亦有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁車，對旅客來說非常便利。酒店裝修較日式，設有標準雙人房、高級三人房、豪華房，房間寬敞，2人入住一晚717港元起。此外，酒店附近有大型商場AEON、LAWSON便利店，CP值超高！

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酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連。（Booking.com圖片）

酒店裝修較日式，設有標準雙人房、高級三人房、豪華房。（Booking.com圖片）

酒店裝修較日式（Booking.com圖片）

提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁車（Booking.com圖片）

東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）

地址：〒279-0011 千葉県浦安市美浜１丁目８−2

交通：JR京葉線新浦安站 北口一出即達

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東京灣宜必思尚品酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【2】東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高

東京灣宜必思尚品酒店於2018年開業，屬於Ibis宜必思品牌的酒店。酒店設有標準房、高級房等，房間提供單人床或碌架床；高級房以上房型最多可同時供3位成人，和2位未滿12歲小童不加床同住，非常適合一家大小。酒店有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，周邊有便利店、藥妝、餐廳，2人入住房價由714港元起，對遊客可說是既實惠又便利！

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酒店設有標準房、高級房等（Booking.com圖片）

高級房以上房型最多可同時供3位成人，和2位未滿12歲小童不加床同住（Booking.com圖片）

周邊有便利店、藥妝、餐廳（Booking.com圖片）

屬於Ibis宜必思品牌的酒店（Booking.com圖片）

酒店有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）

地址：〒279-0013 千葉県千葉市日の出２丁目１−1 Urayasu, Urayasu

交通：JR京葉線新浦安站 步行約15分鐘／換乘的士

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東京灣東急酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【3】東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房

東京灣東急酒店於東京迪士尼附近酒店中，非常有口碑。酒店就在東京灣旁邊，房間均很寬敞，大部分都看得到海景。房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等，每晚由684港元起。而酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，樓下設有LAWSON便利店，非常方便。

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酒店就在東京灣旁邊（Booking.com圖片）

房間均很寬敞，大部分都看得到海景。（Booking.com圖片）

房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等（Booking.com圖片）

酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）

地址：〒279-0013 千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：JR京葉線新浦安站 乘搭免費接駁巴士

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La’gent酒店 – 東京灣（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【4】La’gent酒店 – 東京灣（La’gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧

酒店提供往返JR新浦安站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，設有公用的休息室，裡面備有微波爐、熱水機、飲品吧等，方便住客使用。酒店房間採用不同色彩設計，分為標準雙床房、日式客房、豪華房等，若一行多於4人，可入住家庭房，最多能同時有6位成人，及2位5歲以下小童不加床同住。

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分為標準雙床房、日式客房、豪華房等（Booking.com圖片）

酒店房間採用不同色彩設計（Booking.com圖片）

若一行多於4人，可入住家庭房（Booking.com圖片）

最多能同時有6位成人，及2位5歲以下小童不加床同住（Booking.com圖片）

酒店提供往返JR新浦安站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

La’gent酒店 – 東京灣（La’gent Hotel Tokyo Bay）

地址：〒279-0013 千葉県浦安市日の出 5-7-1

交通：JR京葉線新浦安站 乘搭免費接駁巴士

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三井花園酒店PRANA東京灣（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【5】三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時海景大浴場

酒店提供豪華房、家庭房等不同房型，部分帶有露台，一晚價錢由747港元起；若多人入住可選擇套房，套房面積786平方呎，分開客廳和睡房，每晚由3,845港元起。而酒店提供往來JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，設有兒童遊戲室，更有24小時營業的便利店和大浴場，玩到多晚都不用怕！

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酒店提供豪華房、家庭房等不同房型（Booking.com圖片）

部分帶有露台（Booking.com圖片）

酒店提供往來JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

有24小時營業的便利店和大浴場（Booking.com圖片）

三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）

地址：〒279-0014 千葉縣浦安市明海6-2-1

交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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MYSTAYS舞濱酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【6】MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋

MYSTAYS舞濱酒店提供標準房、高級三人房、豪華三人房，一晚由905港元起。房間設備齊全，均設有浴缸，還提供足部按摩機，玩完一天回房間按摩超舒服！而酒店的一樓設有咖啡機、微波爐等供住客享用，好不貼心。從酒店步行即可到達迪士尼海洋，同時他們亦有提供免費接駁巴士到迪士尼雙樂園，任君選擇。

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酒店提供標準房、高級三人房、豪華三人房（Booking.com圖片）

房間設備齊全（Booking.com圖片）

均設有浴缸（Booking.com圖片）

提供足部按摩機（Booking.com圖片）

提供免費接駁巴士到迪士尼雙樂園（Booking.com圖片）

MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）

地址：〒279-0025 千葉縣浦安市鐵鋼通3-5-1

交通：從JR京葉線舞濱站，乘坐東京ベイシティバス（東京灣城市巴士）於運動公園下車，步行1分鐘

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東京灣舞濱酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【7】東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場

東京灣舞濱酒店的設計非常典雅，房型則與音樂有關，分為和諧、交響樂的不同房型。所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美，每晚由1,108港元起。休閒方面，酒店提供按摩、桑拿、浴場，大家到迪士尼玩累了，回到酒店可以浸泡休息一下。

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設計非常典雅（Booking.com圖片）

所有房間都十分寬敞（Booking.com圖片）

酒店提供按摩、桑拿、浴場（Booking.com圖片）

回到酒店可以浸泡休息一下（Booking.com圖片）

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）

地址：〒279-0031 日本國千葉縣浦安市舞濱1-34

交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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舞濱日和酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【8】舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住

舞濱日和酒店設有二人、三人、四人房等，一晚價錢由699港元起；若多人家庭或大班好友，可選擇入住連通客房，設有4張單人床、4張塌塌米床舖，可供8位客人入住。酒店距離東京迪士尼雙樂園均只需8分鐘車程，提供往返JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士。另外，酒店提供租借單車服務，房間更有鞋子烘乾機 、電棒棒、腳部按摩器等，非常貼心。

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酒店設有二人、三人、四人房等（Booking.com圖片）

酒店距離東京迪士尼雙樂園均只需8分鐘車程（Booking.com圖片）

若多人家庭或大班好友，可選擇入住連通客房（Booking.com圖片）

一晚價錢由699港元起（Booking.com圖片）

舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）

地址：〒279-0042 千葉県浦安市東野２丁目２５−８

交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【9】Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員

這家酒店非常特別，採用恐龍設計，更由機械恐龍擔任酒店接待員，相信小朋友會很喜歡。酒店提供標準雙床房、三人房等房型，所有房間都附有浴缸。酒店提供前往舞濱站的免費接駁巴士，對面有LAWSON便利店和餐廳等，去迪士尼玩完想用餐亦很便利。

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酒店提供標準雙床房、三人房等房型（Booking.com圖片）

這家酒店非常特別，採用恐龍設計（Booking.com圖片）

由機械恐龍擔任酒店接待員（Booking.com圖片）

酒店提供前往舞濱站的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay

地址：〒279-0043 千葉県浦安市富士見５丁目３−20

交通：JR京葉線舞濱站 南口巴士站「C3站台」附近 乘搭免費接駁巴士

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（全文完）