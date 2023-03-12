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東京迪士尼周邊酒店9間　免費接駁巴士／JR站直達／24小時浴場／最多8人住｜附交通方法

  • Cory
  • 2023年03月12日
東京迪士尼周邊酒店9間　免費接駁巴士／JR站直達／24小時浴場／最多8人住｜附交通方法

東京迪士尼住宿2023｜到日本旅遊，當然要到迪士尼朝聖！東京迪士尼度假區以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心。想住得近樂園、價錢又經濟實惠？除了園區內的酒店，一定不要錯過小編下文為大家推介的9間東京迪士尼附近酒店，酒店有東京灣海景、JR站直達、恐龍主題、24小時浴場等，人均342港元起，而最重要的就是，全部都有往返雙樂園的免費接駁巴士，當中一間更可步行到迪士尼海洋！還不快點收藏起來！

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東京迪士尼附近酒店9間推介　免費接駁巴士／JR站直達／海景浴場／恐龍主題｜附交通方法
東京迪士尼度假區以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心。（tokyodisneyresort.jp）

9間東京迪士尼附近酒店

  1. 東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連
  2. 東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高
  3. 東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房
  4. La’gent酒店 – 東京灣（La’gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧
  5. 三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時海景大浴場
  6. MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋
  7. 東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場
  8. 舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住
  9. Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員
東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連
東京灣東方酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【1】東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連

東京灣東方酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連，亦有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁車，對旅客來說非常便利。酒店裝修較日式，設有標準雙人房、高級三人房、豪華房，房間寬敞，2人入住一晚717港元起。此外，酒店附近有大型商場AEON、LAWSON便利店，CP值超高！

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東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連 酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連
酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連。（Booking.com圖片）
東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連 酒店裝修較日式，設有標準雙人房、高級三人房、豪華房
酒店裝修較日式，設有標準雙人房、高級三人房、豪華房。（Booking.com圖片）
東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連 酒店裝修較日式
酒店裝修較日式（Booking.com圖片）
東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）－與JR站相連 提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁車
提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁車（Booking.com圖片）

東京灣東方酒店（Oriental Hotel Tokyo Bay）

地址：〒279-0011 千葉県浦安市美浜１丁目８−2
交通：JR京葉線新浦安站 北口一出即達

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東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高
東京灣宜必思尚品酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【2】東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高

東京灣宜必思尚品酒店於2018年開業，屬於Ibis宜必思品牌的酒店。酒店設有標準房、高級房等，房間提供單人床或碌架床；高級房以上房型最多可同時供3位成人，和2位未滿12歲小童不加床同住，非常適合一家大小。酒店有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，周邊有便利店、藥妝、餐廳，2人入住房價由714港元起，對遊客可說是既實惠又便利！

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東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高 酒店設有標準房、高級房等
酒店設有標準房、高級房等（Booking.com圖片）
東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高 高級房以上房型最多可同時供3位成人，和2位未滿12歲小童不加床同住
高級房以上房型最多可同時供3位成人，和2位未滿12歲小童不加床同住（Booking.com圖片）
東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高 周邊有便利店、藥妝、餐廳
周邊有便利店、藥妝、餐廳（Booking.com圖片）
東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高 屬於Ibis宜必思品牌的酒店
屬於Ibis宜必思品牌的酒店（Booking.com圖片）
東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）－CP值高 酒店有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁巴士
酒店有提供往返迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

東京灣宜必思尚品酒店（Ibis Styles Tokyo Bay）

地址：〒279-0013 千葉県千葉市日の出２丁目１−1 Urayasu, Urayasu
交通：JR京葉線新浦安站 步行約15分鐘／換乘的士

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東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房
東京灣東急酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【3】東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房

東京灣東急酒店於東京迪士尼附近酒店中，非常有口碑。酒店就在東京灣旁邊，房間均很寬敞，大部分都看得到海景。房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等，每晚由684港元起。而酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，樓下設有LAWSON便利店，非常方便。

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東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房 酒店就在東京灣旁邊
酒店就在東京灣旁邊（Booking.com圖片）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房 房間均很寬敞，大部分都看得到海景。
房間均很寬敞，大部分都看得到海景。（Booking.com圖片）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房 房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等
房型方面就有雙床房、日出景房、園景房、豪華房等（Booking.com圖片）
東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）－東京灣海景房 酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士
酒店提供往返JR新浦安站，和迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

東京灣東急酒店（Tokyo Bay Tokyu Hotel）

地址：〒279-0013 千葉縣浦安市日出7丁目2番3
交通：JR京葉線新浦安站 乘搭免費接駁巴士

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La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧
La’gent酒店 – 東京灣（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【4】La’gent酒店 – 東京灣（La’gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧

酒店提供往返JR新浦安站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，設有公用的休息室，裡面備有微波爐、熱水機、飲品吧等，方便住客使用。酒店房間採用不同色彩設計，分為標準雙床房、日式客房、豪華房等，若一行多於4人，可入住家庭房，最多能同時有6位成人，及2位5歲以下小童不加床同住。

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La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧 分為標準雙床房、日式客房、豪華房等
分為標準雙床房、日式客房、豪華房等（Booking.com圖片）
La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧 酒店房間採用不同色彩設計
酒店房間採用不同色彩設計（Booking.com圖片）
La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧 若一行多於4人，可入住家庭房
若一行多於4人，可入住家庭房（Booking.com圖片）
La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧 最多能同時有6位成人，及2位5歲以下小童不加床同住
最多能同時有6位成人，及2位5歲以下小童不加床同住（Booking.com圖片）
La’gent酒店 – 東京灣（La'gent Hotel Tokyo Bay）－設微波爐、熱水機、免費飲品吧 酒店提供往返JR新浦安站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士
酒店提供往返JR新浦安站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

La’gent酒店 – 東京灣（La’gent Hotel Tokyo Bay）

地址：〒279-0013 千葉県浦安市日の出 5-7-1
交通：JR京葉線新浦安站 乘搭免費接駁巴士

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三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時便利店＋大浴場
三井花園酒店PRANA東京灣（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【5】三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時海景大浴場

酒店提供豪華房、家庭房等不同房型，部分帶有露台，一晚價錢由747港元起；若多人入住可選擇套房，套房面積786平方呎，分開客廳和睡房，每晚由3,845港元起。而酒店提供往來JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士，設有兒童遊戲室，更有24小時營業的便利店和大浴場，玩到多晚都不用怕！

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三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時便利店＋大浴場 酒店提供豪華房、家庭房等不同房型
酒店提供豪華房、家庭房等不同房型（Booking.com圖片）
三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時便利店＋大浴場 部分帶有露台
部分帶有露台（Booking.com圖片）
三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時便利店＋大浴場 酒店提供往來JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士
酒店提供往來JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士（Booking.com圖片）
三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）－24小時便利店＋大浴場 有24小時營業的便利店和大浴場
有24小時營業的便利店和大浴場（Booking.com圖片）

三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）

地址：〒279-0014 千葉縣浦安市明海6-2-1
交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋
MYSTAYS舞濱酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【6】MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋

MYSTAYS舞濱酒店提供標準房、高級三人房、豪華三人房，一晚由905港元起。房間設備齊全，均設有浴缸，還提供足部按摩機，玩完一天回房間按摩超舒服！而酒店的一樓設有咖啡機、微波爐等供住客享用，好不貼心。從酒店步行即可到達迪士尼海洋，同時他們亦有提供免費接駁巴士到迪士尼雙樂園，任君選擇。

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MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋 酒店提供標準房、高級三人房、豪華三人房
酒店提供標準房、高級三人房、豪華三人房（Booking.com圖片）
MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋 房間設備齊全
房間設備齊全（Booking.com圖片）
MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋 均設有浴缸，
均設有浴缸（Booking.com圖片）
MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋 提供足部按摩機
提供足部按摩機（Booking.com圖片）
MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）－可步行至迪士尼海洋 提供免費接駁巴士到迪士尼雙樂園
提供免費接駁巴士到迪士尼雙樂園（Booking.com圖片）

MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）

地址：〒279-0025 千葉縣浦安市鐵鋼通3-5-1
交通：從JR京葉線舞濱站，乘坐東京ベイシティバス（東京灣城市巴士）於運動公園下車，步行1分鐘

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東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場
東京灣舞濱酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【7】東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場

東京灣舞濱酒店的設計非常典雅，房型則與音樂有關，分為和諧、交響樂的不同房型。所有房間都十分寬敞，均附有浴缸，且景色優美，每晚由1,108港元起。休閒方面，酒店提供按摩、桑拿、浴場，大家到迪士尼玩累了，回到酒店可以浸泡休息一下。

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東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場 設計非常典雅
設計非常典雅（Booking.com圖片）
東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場 所有房間都十分寬敞
所有房間都十分寬敞（Booking.com圖片）
東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場
酒店提供按摩、桑拿、浴場（Booking.com圖片）
東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）－設按摩、桑拿、浴場 回到酒店可以浸泡休息一下。
回到酒店可以浸泡休息一下（Booking.com圖片）

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）

地址：〒279-0031 日本國千葉縣浦安市舞濱1-34
交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住
舞濱日和酒店（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【8】舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住

舞濱日和酒店設有二人、三人、四人房等，一晚價錢由699港元起；若多人家庭或大班好友，可選擇入住連通客房，設有4張單人床、4張塌塌米床舖，可供8位客人入住。酒店距離東京迪士尼雙樂園均只需8分鐘車程，提供往返JR舞濱站、迪士尼雙樂園的免費接駁巴士。另外，酒店提供租借單車服務，房間更有鞋子烘乾機 、電棒棒、腳部按摩器等，非常貼心。

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舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住 酒店設有二人、三人、四人房等
酒店設有二人、三人、四人房等（Booking.com圖片）
舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住 酒店距離東京迪士尼雙樂園均只需8分鐘車程
酒店距離東京迪士尼雙樂園均只需8分鐘車程（Booking.com圖片）
舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住 若多人家庭或大班好友，可選擇入住連通客房，
若多人家庭或大班好友，可選擇入住連通客房（Booking.com圖片）
舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）－最多8人同住 一晚價錢由699港元起
一晚價錢由699港元起（Booking.com圖片）

舞濱日和酒店（Hiyori Hotel Maihama）

地址：〒279-0042 千葉県浦安市東野２丁目２５−８
交通：JR京葉線舞濱站 乘搭免費接駁巴士

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Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員
Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay（Booking.com圖片）

東京迪士尼酒店｜【9】Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員

這家酒店非常特別，採用恐龍設計，更由機械恐龍擔任酒店接待員，相信小朋友會很喜歡。酒店提供標準雙床房、三人房等房型，所有房間都附有浴缸。酒店提供前往舞濱站的免費接駁巴士，對面有LAWSON便利店和餐廳等，去迪士尼玩完想用餐亦很便利。

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Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員 酒店提供標準雙床房、三人房等房型
酒店提供標準雙床房、三人房等房型（Booking.com圖片）
Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員 這家酒店非常特別，採用恐龍設計
這家酒店非常特別，採用恐龍設計（Booking.com圖片）
Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員
由機械恐龍擔任酒店接待員（Booking.com圖片）
Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay－機械恐龍接待員 酒店提供前往舞濱站的免費接駁巴士
酒店提供前往舞濱站的免費接駁巴士（Booking.com圖片）

Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay

地址：〒279-0043 千葉県浦安市富士見５丁目３−20
交通：JR京葉線舞濱站 南口巴士站「C3站台」附近 乘搭免費接駁巴士

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（全文完）

有線生活
東京迪士尼2022｜FASTPASS快速通行＋6大必玩設施＋購票安排｜附交通方式
東京13間新酒店2023　3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池　6人家庭可入住
問：東京灣東方酒店交通方便嗎？

答：東京灣東方酒店位於JR新浦安站對面，與該站北口更是相連…詳情按此

問：東京迪士尼有哪幾個主題樂園？

答：東京迪士尼度假區以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩大主題樂園為中心…詳情按此

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