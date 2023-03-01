一線搜查｜黃花風鈴木260棵盛開　黃金花海東涌赤臘角登場　花期短要睇趁快｜附交通方式

東涌黃花風鈴木2023｜踏入春季，東涌赤臘角出現黃花風鈴木花海， 逾260棵黃花風鈴木佈滿赤臘角小徑，形成一條金黃色的「黃金大道」，醉人花海極為壯觀！《有線生活》為你整理了黃花風鈴木花海交通方式以及花期詳情，即睇下文了解！

東涌赤臘角出現黃花風鈴木花海。(Lau Edmond授權圖片)

更多熱門文章

櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法

大埔海濱公園櫻花懶人包 八重櫻盛開位置、拍攝貼士

屯門、天水圍賞花好去處 魯冰花＋繡球花花海＋藍白色風車｜附交通方法

東涌黃花風鈴木｜260棵黃花風鈴木綻放

機場管理局積極推行機場島園景提升項目，在赤鱲角南路、觀景山，以及機場路一帶種植各賞花樹木及灌木品種，打造機場一帶的自然風光。3月正是黃花風鈴木花開綻放的月份，東涌赤臘角近國泰城一帶近日逾260棵黃花風鈴木盛開，花朵佈滿赤臘角小徑，出現一條超壯觀黃金大道！放眼盡是黃金花海，吸引不少市民和攝影愛好者特地前往拍照「打卡」，已成城中賞花熱點！

花朵佈滿赤臘角小徑，出現一條超壯觀黃金大道。(Lau Edmond授權圖片)

黃花風鈴木盛放時就像一球球金黃色花序高掛枝頭。(Lau Edmond授權圖片)

景色壯觀引來不少攝影愛好者前往拍照。(Lau Edmond授權圖片)

放眼盡是黃金花海，頗為壯觀。(Lau Edmond授權圖片)

已成城中賞花熱點。(Lau Edmond授權圖片)

根據康文署「康文賞花情報」，黃花風鈴木的學名為Tabebuia chrysantha，又名黃鐘木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。黃花風鈴木盛放時就像一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。

形成一條金黃色的「黃金大道」，超美！(Winnie Lam授權圖片)

位置鄰近機場。(Winnie Lam授權圖片)

黃花風鈴木盛放超壯觀。(Winnie Lam授權圖片)

東涌黃花風鈴木｜近距離看飛機升降

由於赤臘角小徑位置鄰近機場，在觀賞黃花風鈴木的同時，遊人也可以近距離看到飛機起飛、降落，捕捉飛機劃過的時刻，輕鬆拍到美照！

在觀賞黃花風鈴木同時亦可以看到飛機升降。(Lingo Wong授權圖片)

東涌黃花風鈴木｜花期短暫 為時約一兩周

黃花風鈴木花期甚短，盛開後花瓣很快會掉落，花期約一兩周。想一睹黃花風鈴木風采的市民，要趁著花期趕快前去！

黃花風鈴木的花期甚短，為時約一兩周。(Ada Hung授權圖片)

相當茂盛！(Ada Hung授權圖片)

機場路一帶種植各賞花樹木及灌木品種成了自然風光。(Ada Hung授權圖片)

要趁著花期趕快前去。(Ada Hung授權圖片)

東涌黃花風鈴木｜地址＋交通

位置：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

收費：免費

交通：東涌消防局外乘搭E22或E23巴士，或在東涌纜車站乘搭S64巴士，至國泰城落車後步行4分鐘即可到達。如市民打算步行前往，可於東涌市中心巴士總站（東涌港鐵站B出口），沿赤鱲角南路、觀景路行至過路灣路，全程約20分鐘。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞