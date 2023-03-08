小中風｜中風分幾種？哪類人高危？　及早管理血壓　慎防小中風

中風、小中風｜香港每年大約有13,000宗中風個案，當中大約有3,000多人因中風死亡，是香港第四大殺手。然而中風後即使保住性命，後遺症亦對生活有莫大影響。《有線健康》邀請腦神經科專科朱炎培醫生講解中風成因及症狀，以及甚麼是小中風。

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三高是中風誘因

腦神經科專科朱炎培醫生指出：「三高（高血壓、高血脂、高血糖）是中風的常見誘因，當中高血壓人士中風風險比一般人高約4倍，加上都市人的生活習慣令血壓高普及化和年輕化，所以及早管理血壓尤其重要。」

中風分兩種

中風大致分為缺血性和出血性兩種。缺血性中風主要因為腦部供血不足，令腦細胞得不到足夠的氧氣及養分，對腦部細胞造成損害。而「小中風」即是暫時性腦缺血發作，大腦血液供應為短暫中斷，病徵一般持續幾分鐘至一小時（24小時內）。血液供應恢復後，情況會好轉，並不造成持久損傷，但可大大增加中風風險，約一至兩成的「小中風」患者於3個月內可繼發中風，所以一有「小中風」情況就要馬上就醫。

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腦神經科專科朱炎培醫生指出，高血壓、高血脂、高血糖是中風的常見誘因。（資料圖片）

高血壓與中風的關係

朱醫生說：「小中風的病徵其實和大中風一樣，而且中風徵狀千變萬化，視乎中風的位置和情況。例如有病人會突然單眼失明或行路不穩，記憶力急劇下降等，而不一定只有半身不遂或言語不清等。」

要預防中風，首要管理好血壓。長期高血壓會引致血管硬化而失去彈性，容易令血管積聚斑塊，阻塞血液流動，導致缺血性中風。再者，長時間維持高血壓亦會令血管壁破裂引致到出血性中風，或俗稱「爆血管」的情況。

下星期會詳細講如何管理血壓。

（全文完）