衣物放滿洗衣袋一直都做錯　專家揭3後果　愈洗愈髒兼損壞洗衣機｜附正確使用方法

洗衣袋｜為了避免衣物之間相互纏繞、防止衣物變形的機會，人們經常會將衣物放入洗衣袋中進行清洗，以延長衣服壽命。最近就有網民表示，常看到有人將所有衣物裝滿一個洗衣袋，才放進洗衣機清洗，不禁好奇「這樣真的洗得乾淨嗎」？有專家警告，洗衣袋塞滿可致3大後果，嚴重者更會導致洗衣機損壞。

人們經常會將衣物放入洗衣袋中進行清洗。（Istock圖片）

早前有位台灣網民在Dcard發文表示，不論是住學校宿舍，還是外面的房子，每衣打開公共洗衣機時，經常都只看到有人把好幾件衣服塞入同一個洗衣袋，將洗衣袋塞滿，讓她不禁好奇「這樣真的洗得乾淨嗎？這些人是沒錢買洗衣袋，還是沒用過洗衣機？」

有網民看到有人把好幾件衣服塞入同一個洗衣袋，將洗衣袋塞滿。（Dcard相片）

貼文引來不少網民討論，不少網民表示，「這洗衣袋也塞太滿，通常不是一袋1-2件衣服嗎」、「要嘛放平均，要嘛就是多買幾個洗衣袋分開放，不要全在一個」、「洗衣袋不是拿來洗小配件的嗎..不然就是拿來區分自己衣服用的，但沒人塞這麼多」。

專家警告 塞滿洗衣袋可致3後果

有「洗衣達人」之稱的洗衣店老闆沈富育警告，洗衣袋使用不當可能導致3大後果：

1. 衣物洗不乾淨

沈富育表示，洗衣機運作，是用拍打的方式去清洗衣服，如果將所有衣服塞入同一個洗衣袋，會使衣物間的空間縮小，衣物結成球狀，沒有空間洗乾淨，洗淨能力降低至3成。

所有衣服塞入同一個洗衣袋，洗淨能力降低至3成。（No Revisions＠unsplash）

2. 衣物相互染色

洗衣袋被塞滿，導致洗衣機運作時，衣物之間不斷磨擦，顏色會相互污染。

衣物之間不斷磨擦，顏色會相互汙染。（freepik）

3. 洗衣機損毀

沈富育指出，洗衣機是內桶和外桶的概念，洗衣機在脫水的時候，內桶在轉動而外桶不動。由於機內只有一個洗衣袋，沒有辦法平衡，令洗衣機無法平均脫水。內桶如果沒有平均轉動，可能導致洗衣機內桶會把外桶敲破。

2大洗衣袋正確使用方法

沈富育建議，不要將全部衣物裝進同一個洗衣袋裏進行清洗，應注意以下2大洗衣袋正確使用方法：

1. 保留三分之一的空間

使用洗衣袋時，應該保留三分之一的空間，不要一次塞太多衣物，清潔的效果會最好。另外，大家應挑選大小適當的洗衣袋。如果將衣物放入過大的洗衣袋內，可能會使得衣物在洗衣過程中遭到拉扯，導致變形。

2. 貴重衣物先折疊

如果要清洗貴重衣物，可以先將衣物折疊，再放入洗衣袋，減少衣物間的摩擦，保護衣物之餘，洗得乾淨又不傷洗衣機。

（全文完）