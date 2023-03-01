洗手間1物污糟程度堪比馬桶　滿佈大腸桿菌、腸病毒　毒理專家：恐致腹瀉、腎衰竭

很多人覺得廁所內的馬桶細菌最多，不過原來有另1樣物件的骯髒程度亦相當驚人！有毒理專家在社交平台指出，如果觸摸廁所內1樣物件，而沒有清潔乾淨雙手，有可能會生病，嚴重甚至會導致腹瀉或腎衰竭，絕對不能輕視。

毒理專家招名威教授在Facebook專頁上表示，廁所馬桶沖水時，水花最少會濺到2米高，因此少不免會令水花中的細菌及病毒都濺到廁所內的各個角落，當中包括廁所的門把。他提到廁所門把其實充滿著各式各樣的病菌，例如大腸桿菌、金黃葡萄球菌、幽門螺旋桿菌，甚至可能還有腸病毒等，直言門把上的細菌數量跟馬桶差不多。

廁所馬桶沖水時，水花最少會濺到2米高。（資料圖片）

廁所門柄超多細菌

招名威指出，廁所門把每1平方厘米最少有100萬隻細菌，不少人進入廁所，觸摸完門把後坐下來如廁，然後又拿出手機，結果手上的病菌就一直跟隨著自己，無所不在。因此很多人莫名其妙生病都不自知。他又提到，除非每次進入廁所都對著門把瘋狂噴灑消毒水，否則基本上是無法將病菌完全清除。

招名威指出，廁所門把每1平方厘米最少有100萬隻細菌。（freepik）

正確接觸廁所門柄方法

由於無法避免接觸到骯髒門把，又要降低觸碰到的風險，因此招名威建議，盡量以「最小接觸面積」去接觸門把才是上策，認為「用指甲去撥應該會比其他接觸方式風險更低」，最好不要「整隻手去握門把」、「用拇指和食指按門柄」或「用一隻手指按門柄」。另外，他亦提醒大家如廁後一定要盡快洗手，期間不要再亂摸其他物品。

招名威建議，盡量以「最小接觸面積」去接觸門把才是上策。（freepik）

大腸桿菌或致腹瀉、腎衰竭

根據本港衛生署資料，大腸桿菌是一種常見於人類腸道內的細菌，某些菌株，例如產志賀毒素大腸桿菌，能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

感染產志賀毒素大腸桿菌，可能會出現以下病徵：

1. 腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉

2. 發燒、嘔吐

3. 在嚴重個案中，或會出現危及生命的併發症「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭

大腸桿菌是一種常見於人類腸道內的細菌。（資料圖片）

研究：沖廁不關馬桶蓋 尿液糞便噴上1.5米高

而美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）教授John Crimaldi早前曾發表一份研究報告，指出在沒蓋上馬桶情況下沖廁，可造成細菌散播。

研究團隊利用綠光鐳射及攝影機，拍下非肉眼可見的尿液或糞便微觀粒子，從片中可見，馬桶沖水後會噴出一股氣懸膠體羽流（aerosol plumes），這些微觀粒子平均噴發速度超過每秒2米，而在沖水後8秒內更可沖至約1.5米高處。

詳情：研究實測沖水不關馬桶蓋 尿液糞便微粒8秒內噴高達1.5米

尿液糞便可在8秒內沖上1.5米高（University of Colorado Boulder＠YouTube）

（全文完）