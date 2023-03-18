大阪20間新酒店2023　道頓堀直達／車站相連／免費浴場／家庭房8人入住　最平人均$142

大阪新酒店住宿2023｜日本全面開關後，不少港人都開始「報復式回鄉」。到日本旅遊，除了東京外，大阪亦非常熱門。《有線生活》為大家精選了20間2020年至2023年間，大阪新開業的酒店住宿，有免費浴場、頂樓泳池、直達道頓堀商圈、可8人入住，還有一家與地鐵站相連，非常方便！快點Bookmark吧！

到日本旅遊，除了東京外，大阪亦非常熱門。（Richard Tao＠unsplash）

大阪20間新開幕酒店

2023

2022

2021

2020

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大阪盛泰瀾酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）－泰式酒店

大阪盛泰瀾酒店於2023全新開業，屬於泰國盛泰樂酒店集團旗下。酒店設計現代，提供高級房、豪華房，還有套房等515間客房，房間十分寬敞，每間房都有大落地玻璃窗，並提供浴缸與淋浴。酒店更特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗，絕對稱得上是五星級享受！

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酒店設計現代（Agoda圖片）

每間房都有大落地玻璃窗（Agoda圖片）

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房間十分寬敞（Agoda圖片）

酒店特別引進街頭美食、泰式按摩、高空酒吧等體驗（Agoda圖片）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目４−4

交通：心齋橋站 步行約8分鐘

價格：約HK$1,754起／晚（2人入住價錢）

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京阪難波格蘭德酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【2】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）－部分房有簡易廚房

2023年新開幕的京阪難波格蘭德酒店，設有標準雙人房、日式客房、家庭房等共227間房，裝修較有家的感覺，部分房型更有簡易廚房。若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住。

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設有標準雙人房、日式客房、家庭房等（Agoda圖片）

部分房型有簡易廚房（Agoda圖片）

若多人出遊，可以考慮入住家庭房（Agoda圖片）

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

地址：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１１−13

交通：南海電鐵 難波站 步行約6分鐘／地鐵 難波站 步行約13分鐘

價格：約HK$595起／晚（2人入住價錢）

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大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【3】大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）－露天溫泉＋頂樓游泳池

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村於2023年全新開幕，提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房；而豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景。酒店內的設施非常多，包括餐廳、酒吧、Cafe，還設置了大浴場、露天溫泉、健身房等，連Lawson便利店也直接進駐了，而酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池，有種置身市區中的度假村般的感覺。

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提供標準房、三人房、套房等共1,704間客房（Agoda圖片）

豪華房有超大落地玻璃，能飽覽大阪市景（Agoda圖片）

酒店最特別就是頂樓設有景觀游泳池（Agoda圖片）

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大浴場（Agoda圖片）

設置了露天溫泉、健身房等（Agoda圖片）

大阪梅田站大廈APA酒店及度假村（APA Hotel＆ Resort Osaka Umeda Eki Tower）

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎２丁目８−32

交通：地鐵谷町線 東梅田站 步行約3分鐘

價格：約HK$502起／晚（2人入住價錢）

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相鐵FRESA INN 淀屋橋（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【4】相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）－與地鐵站相連

相鐵FRESA INN淀屋橋開業僅一個月，整座酒店仍然非常新淨！提供標準、高級、豪華雙人房、以及三人房，房間走商務型，設施簡潔，價錢更是經濟，人均不到200港元！此外，酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！

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整座酒店仍然非常新淨！（Agoda圖片）

房間走商務型，設施簡潔（Agoda圖片）

酒店與地鐵站相連，對旅客來說可是非常方便呢！（Agoda圖片）

相鐵FRESA INN 淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

地址：〒541-0041 大阪府大阪市中央區北濱3-2-23

交通：地鐵御堂筋線 淀屋橋站 自16號出口直達／15號、17號出口 步行1分鐘

價格：約HK$399起／晚（2人入住價錢）

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HOTEL THE LEBEN 大阪（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【5】HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）－大廳提供免費飲品

HOTEL THE LEBEN大阪位於熱鬧的心齋橋，只需8分鐘就可到心齋橋站，10分鐘就到商店街。酒店採用素色設計，透過居家裝潢讓人充分放鬆休息，酒店主要提供雙人房。大廳提供免費飲品，適合血拼逛街的人回氣，另外亦提供雪肌精系列產品，絕對是女生住客的福音。

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只需8分鐘就可到心齋橋站（Agoda圖片）

居家裝潢讓人充分放鬆休息（Agoda圖片）

HOTEL THE LEBEN 大阪（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目２−15

交通：心齋橋站 步行約8分鐘

價格：約HK$1,477起／晚（2人入住價錢）

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美滿如家大阪難波車站（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【6】美滿如家大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）－首間遊戲主題服務公寓

美滿如家大阪難波車站坐落大阪最旺的難波地區，附近有日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等商圈，道頓堀、心齋橋商店街也都在步行距離內，十分方便。酒店是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，適合一家大細居住。接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用。

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是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓（Agoda圖片）

房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴（Agoda圖片）

美滿如家 大阪難波車站（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）：

地址：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目６−24

交通：地鐵 難波站 步行約9分鐘

價格：約HK$2,844起／晚（2位成人＋2位13歲或以下孩童）

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美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【7】美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）－房內有投影設備

美滿如家酒店 大阪心齋橋WEST位於心齋橋，房間非常寬敞，空間感十足，連用餐區域也設備齊全。住客可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，房間亦有投影設備，適合全家大小一同入住。

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房間非常寬敞，空間感十足（Agoda圖片）

房間有投影設備（Agoda圖片）

美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）

地址：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２４−1

交通：西大橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$572起／晚（2位成人＋2位13歲以下小童免費同住）

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大阪難波道頓堀佛沙酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【8】大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）－直達道頓堀商店街

大阪難波道頓堀佛沙酒店位於道頓堀商店街上，是該條街唯一一間酒店，一出門口即可以瘋狂購物，另外，酒店距離難波站只需6分鐘步距，CP值極高。酒店主打「機能性、舒適度和平價」，空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備，其中最特別的，就是可提供腿部按摩機使用。大堂設有自動Check in／out機器，只要掃瞄QR Code即可入住。

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酒店主打「機能性、舒適度和平價」（Agoda圖片）

空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備（Agoda圖片）

大阪難波道頓堀佛沙酒店（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）

地址：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目４−22 クロードビル 3F

交通：難波站 步行約6分鐘

價格：約HK$310起／晚（2人入住價錢）

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京阪天滿橋站前酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【9】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）－1分鐘到車站

京阪天滿橋站前酒店位置便利，從京阪電車天滿橋站下車，或乘地下鐵谷町線步行1分鐘就可到達，方便大家到大阪市購物，房間價格非常優惠。另外，酒店距離大阪城公園只有1.5公里，距離梅田商業區只有兩個站，如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以。

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酒店位置便利（Agoda圖片）

如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以（Agoda圖片）

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２−13

交通：京阪電車／地鐵谷町線 天滿橋站 步行1分鐘

價格：約HK$587起／晚（2位成人＋2位7歲以下小童同住）

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大阪難波東急美居酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【10】大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）－房內有小廚房與洗衣機

大阪難波東急美居酒店於2022年12開業，是由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出。酒店提供標準房、高級房、豪華房等共288間客房，房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感，而部分房型設有小廚房與洗衣機。酒店鄰近心齋橋，位於地鐵難波站和心齋橋站之間，對遊客來說非常便利。

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由日本東急集團與法國雅高集團聯手推出（Agoda圖片）

房間設有浴缸，採用深色設計，極居時尚感（Agoda圖片）

部分房型設有小廚房與洗衣機（Agoda圖片）

酒店鄰近心齋橋（Agoda圖片）

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目２−4

交通：地鐵御堂筋線 難波站 步行約4分鐘／地鐵御堂筋線 心齋橋站 步行約5分鐘

價格：約HK$1,095起／晚（2人入住價錢）

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美滿如家 心齋橋北（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【11】美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）－最多可8人入住

美滿如家大阪有心齋橋西、難波北、難波站店，而心齋橋北店就於2022年開業，靠近長堀橋地鐵站，附近亦有Lawson便利店。酒店以大阪城為靈感，房間則設計成日式家庭一般，分開廳和臥室，設有公主、忍者、君主等不同主題；若多人入住則可選擇家庭公寓，最多可供8人入住。

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酒店以大阪城為靈感（Agoda圖片）

房間則設計成日式家庭一般（Agoda圖片）

分開廳和臥室（Agoda圖片）

若多人入住則可選擇家庭公寓（Agoda圖片）

美滿如家 心齋橋北（MIMARU Osaka Shinsaibashi North）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４−18

交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$2,702起／晚（4人入住價錢）

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美滿如家 心齋橋東（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【12】美滿如家 心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）－房內有微波爐

美滿如家的心齋橋東店同樣於2022年開業，是一家服務式公寓，非常適合一家大小；酒店所有房型都有微波爐，最小的家庭公寓已經非常寬敞，面積420平方呎；套房則有2個臥室，最多可供7名成人同住。酒店的一樓大廳採用居酒屋風格，迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。

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是一家服務式公寓，非常適合一家大小（Agoda圖片）

最小的家庭公寓已經非常寬敞（Agoda圖片）

酒店所有房型都有微波爐（Agoda圖片）

酒店迎賓時會提供不同日本清酒和點心，非常窩心。（Agoda圖片）

美滿如家心齋橋東（MIMARU Osaka Shinsaibashi East）

地址：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目７−9

交通：地鐵堺筋線 長堀橋站 步行約2分鐘

價格：約HK$2,398起／晚（4人入住價錢）

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大阪W酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【13】大阪W酒店（W Osaka）－全日首間W Hotel

大阪W酒店是W Hotel品牌登陸日本的第一據點，坐落心齋橋駅與本町駅之間，而對面就是商店林立的御堂筋大道，行到心齋橋站只需4分鐘，位置一流。酒店由日本著名建築師安藤忠雄以「大人的遊樂場」為概念，打造融合日本極簡主義和都市繁華生活的設計，別樹一格。酒店每間房間都設有吧台與高腳椅，供欣賞窗外高樓景色，27樓頂樓更設置了日本唯一附有DJ設備的客房，相當有特色。

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大阪W酒店是W Hotel品牌登陸日本的第一據點（Agoda圖片）

酒店每間房間都設有吧台與高腳椅，供欣賞窗外高樓景色（Agoda圖片）

大阪W飯店（W Osaka）

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１−3

交通：心齋橋站 步行約4分鐘

價格：約HK$2,691起／晚（2位成人＋1位12歲以下小童入住）

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JOYTEL飯店 難波道頓堀（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【14】JOYTEL酒店 難波道頓堀（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）－3分鐘到難波站

JOYTEL酒店難波道頓堀位於難波旺區，距離難波站只需3分鐘路程。酒店請來設計師打造時尚客房，並在房間配備了加濕空氣凈化器和床頭的USB插口，集功能性和舒適性於一身。

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集功能性和舒適性於一身（Agoda圖片）

JOYTEL飯店 難波道頓堀（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目６−10

交通：難波站 步行約3分鐘

價格：約HK$284起／晚（2人入住價錢）

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GRANBELL HOTEL OSAKA（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【15】GRANBELL HOTEL OSAKA－設免費大浴場

GRANBELL HOTEL OSAKA位於心齋橋，距離心齋橋站只需5分鐘距離。酒店設有免費大浴場，男湯和女湯各有兩個溫度不同的泉池，供住客愜意泡湯。另外，酒店亦提供A5黑毛和牛的露台餐廳，及能夠欣賞街景的空中酒吧等，即使留在酒店也不會覺得悶。

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2位成人一晚價錢由293港元起（Agoda圖片）

酒店設有免費大浴場（Agoda圖片）

GRANBELL HOTEL OSAKA

地址：2-6-7 北久宝寺町, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站 步行約5分鐘

價格：約HK$293起／晚（2人入住價錢）

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Hotel Cordia Osaka Hommachi（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【16】Hotel Cordia Osaka Hommachi－房內電視有Netflix

Hotel Cordia Osaka Hommachi位於梅田，離本町站只需3分鐘路程。酒店設計風格年輕時尚，公用位置帶輕工業風，空間感十足。房內電視設有Netflix和Amazon Prime，十分難得。

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酒店設計風格年輕時尚（Agoda圖片）

2人入住每晚由427港元起！（Agoda圖片）

Hotel Cordia Osaka Hommachi

地址：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町４丁目６−14

交通：本町站 步行約3分鐘

價格：約HK$427起／晚（2人入住價錢）

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大阪梅田Intergate酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【17】大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）－免費下午點心＋按摩機

大阪梅田Intergate酒店距離西梅田站3分鐘路程，無論是搭車或轉乘其他交通都十分方便。酒店房間寬敞舒適，提供免費下午點心和按摩機享用。另外還有免費熱水浴池，最適合觀光一天後，回來舒解疲累。

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酒店房間寬敞舒適（Agoda圖片）

一晚由393港元起（Agoda圖片）

免費熱水浴池（Agoda圖片）

大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）

地址：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田２丁目５−2

交通：西梅田站 步行3分鐘

價格：約HK$970起／晚（2人入住價錢）

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大阪堂島雅樂軒酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【18】大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）－Marriott旗下品牌

大阪堂島雅樂軒酒店於2021年正式開幕，屬於Marriott旗下子品牌Aloft。酒店提供雙人房、雙床房、豪華客房和閣樓套房四種房型，合共305間客房均能欣賞到大阪市景。

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屬於Marriott旗下子品牌Aloft（Agoda圖片）

酒店提供雙人房、雙床房、豪華客房和閣樓套房四種房型（Agoda圖片）

入住一晚由1,048港元起（Agoda圖片）

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）

地址：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１−31

交通：電車京阪中之島線 渡邊橋站 步行約2分鐘／地鐵四橋線 西梅田站 步行約3分鐘

價格：約HK$1,048起／晚（2人入住價錢）

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Zentis酒店大阪（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【19】Zentis酒店大阪（Zentis Osaka）－落地大玻璃

Zentis Osaka於2020年開業，屬於日本皇宮酒店集團（Palace Hotel Group）旗下。酒店設有標準客房、角落客房、套房三種房型。酒店所有房間都有落地大玻璃，可以飽覽美麗夜景，且裝修簡潔，給人一種非常乾淨舒服的感覺！

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酒店設有標準客房、角落客房、套房三種房型（Agoda圖片）

裝修簡潔（Agoda圖片）

酒店所有房間都有落地大玻璃（Agoda圖片）

2人入住標準客房一晚由885港元起（Agoda圖片）

Zentis酒店大阪（Zentis Osaka）

地址：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４−26 Zentis Osaka

交通：地鐵四橋線 西梅田站 步行約4分鐘

價格：約HK$885起／晚（2人入住價錢）

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大阪新梅田莫克西酒店（Agoda圖片）

大阪新酒店｜【20】大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）－24小時健身中心

大阪新梅田莫克西酒店於2020年開幕，設計非常時尚，提供雙人標準客房及大型客房，房間設備齊全，能欣賞到大阪市景，還能於房內電視觀看Netflix節目。設施方面，酒店設有24小時健身中心、圖書館與戶外露台，相當適合年輕遊客。

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提供雙人標準客房及大型客房（Agoda圖片）

設計非常時尚（Agoda圖片）

2人入住標準客房價錢由891港元起。（Agoda圖片）

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）

地址：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目２２−1

交通：JR大阪環狀線 福島站 步行約5分鐘

價格：約HK$891起／晚（2人入住價錢）

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（全文完）