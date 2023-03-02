24歲男中風1周內2次　醫生揭6高危習慣　久坐不動、常捱夜出事｜附腦中風4大先兆

腦中風｜中風總被視為老人病，不過近年數據卻顯示中風逐漸呈現「年輕化」趨勢，如果自恃年輕就不關注問題，隨時後患無窮。內地一名24歲工程師一周內連續中風2次，醫生指，不良的生活習慣是導致中風的主要原因。腦中風非全無先兆，即看下文了解身體發出的「4大中風警號」！

中風逐漸呈現「年輕化」趨勢。（Freepik）

據內地媒體報道，24歲網路公司工程師小方（化名）身材高瘦，沒有高血壓、肥胖等問題，卻在一周內連續中風2次。報道指，他第一次發病時，突然出現像針扎一樣的頭痛，口齒不清，檢查後發現他的腦基底動脈阻塞、左側椎動脈局部重度阻塞，證實為腦中風。幸好他及時做顱內血管取栓術，成功將阻塞部位開通。

檢查後發現他的腦基底動脈阻塞、左側椎動脈局部重度阻塞，證實為腦中風。(freepik)

然而，出院一周內，小方因突然癱倒在地，一側肢體偏癱、口齒及意識不清而需要再次入院。經檢查後發現，他的基底動脈再次閉塞，需進行緊急手術，在閉塞血管處放置支架。在短時間發病兩次，醫生解釋：「腦中風過的人發生二次腦中風的機率，本來就比一般人還要高。」

6大高危生活習慣

醫生指出，有6種生活習慣，都會讓身體處於高凝狀態，血液比正常時更容易凝固，形成血栓，令發生腦血管意外的風險大增。

1. 過度疲勞

面對壓力，體內腎上腺素會上升，血管收縮，血壓上升，間接促使腦中風病發風險。

過度疲勞，可能引起腦中風病發風險。（Freepik）

2. 工時長

香港工時長，加班工作十分普遍，工時過長除了影響心理健康外，甚至會增加患上中風及心臟病的風險。

3. 睡眠不足

出現腦中風的年輕人，大多經常熬夜，睡眠不足，會導致血壓上升。

4. 肥胖

肥胖列為多種致命疾病的主要誘因之一，當體內脂肪、膽固醇囤積，容易阻塞血管，引起高血壓。當這些脂肪或膽固醇斑塊剝落，隨著血液流到較細的血管裡面，就容易引發中風。

5. 高血壓

當血壓過高，腦組織的動脈血管承受不住而破裂，血液流入腦組織形成血塊，壓迫其他腦組織，導致腦中風。

6. 炎症感染

炎症感染等情况，都可能會令大腦血管出現阻塞，誘發中風。

患者是一名工程師，每日久坐不動、工時長、加班工作、常捱夜、每天睡眠不足，加上長期作息不規律，增加發生腦血管意外的風險。

腦中風4大先兆

如果是缺血性中風，可能偶爾會發生「短暫性腦缺血」，俗稱「小中風」。小中風的症狀其實與腦中風非常相似，但只是暫時性，發病通常不超過1小時，不會對人體造成永久傷害。

腦中風非全無先兆，一旦出現以下4種情況，身體隨時已經發出了中風警號：

一旦出現4種情況，身體隨時已經發出了中風警號。(freepik)

1. 半邊手腳或臉突然沒力、麻木、感覺異常

2. 說話不清或聽不懂別人的話

3. 單側或雙側視力模糊

4. 眩暈，身體失去平衡

（全文完）