一線搜查｜韓國首爾、釜山14間旅館被揭裝針孔鏡頭　Wi-Fi路由器做掩飾　專家教5方法搜出鏡頭

遊韓注意｜韓國警方近日發現，有人於首爾、釜山等地的14間旅館房間內，設置了僞裝成Wi-Fi路由器（Router）的針孔攝錄鏡頭，數百名旅客遭到偷拍。外遊難免會入住酒店或民宿，若感到可疑，可以找出隱藏的針孔攝錄鏡頭，原理是搜尋肉眼看不見的紅外線，以下為你整合了經專家實測的針孔鏡頭5大搜尋方法。

韓國警方近日發現有人於旅館房間內，設置了僞裝成Wi-Fi路由器（Router）的針孔攝錄鏡頭。（Unsplash圖片）

首爾、釜山等地14間旅館藏鏡頭

據韓聯社報道，仁川南洞一間旅館員工，在上月17日打掃房間時，竟發現被僞裝成Router的針孔攝錄機，於是報警。當地警方經追查後，發現一名30歲男性，從1月中旬至2月17日期間，先後於首爾、仁川、釜山和大邱的14間旅館、酒店房間内，設置了共20台針孔攝錄機，非法拍攝了數百名客人，疑犯現已被捕。

更多熱門文章

的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？

婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出

車Cam片揭淺水灣交通意外 青年突衝紅燈 被私家車收掣不及撞倒

針孔機扮Router掩飾

據了解，為降低被發現的可能性，疑犯將針孔攝錄機僞裝成Router以作掩飾，並放於電視櫃或冷氣機旁，將鏡頭對準床鋪。他聲稱沒有打算將影片外流，最後設備均全數由警方沒收，防止影片外洩。

為降低被發現的可能性，疑犯將針孔攝錄機僞裝成Router以作掩飾。（仁川南洞警察廳圖片）

並放於電視櫃或冷氣機旁，將鏡頭對準床鋪。（韓聯社新聞截圖）

針孔鏡頭5大搜尋方法

想要找出隱藏的針孔攝錄鏡頭，擁有逾22年偵探經驗的針孔攝錄機專家孫海英（音譯：손해영），於SBS節目《생활의달인》上，教大家找出針孔鏡頭：

防針孔偷拍｜【1】紅色玻璃紙

在手機鏡頭和閃光燈的位置貼上紅色玻璃紙，關閉所在地方的照明燈，然後打開相機和閃光燈，利用手機中的紅色畫面搜尋。若發現螢幕上出現亮點，就代表該位置有針孔鏡頭。

在手機鏡頭和閃光燈的位置貼上紅色玻璃紙。（《SBS STORY》截圖）

打開相機和閃光燈，利用變成紅色畫面進行搜尋。（《SBS STORY》截圖）

若發現熒幕上出現亮點，就代表該位置有針孔鏡頭。（《SBS STORY》截圖）

防針孔偷拍｜【2】手機搜尋Wi-Fi

節目上，專家亦表示可以透過手機搜尋Wi-Fi。由於現時的針孔攝錄鏡頭都需要配合Wi-Fi使用，若搜尋Wi-Fi時發現一串長亂碼，而且信號非常強，表示附近有以Wi-Fi傳送影片的針孔鏡頭的可能性極高！

可以透過手機搜尋Wi-Fi。（《SBS STORY》截圖）

防針孔偷拍｜【3】化妝粉餅／噴霧

專家指，藏於電視機後的針孔鏡頭更難憑肉眼看到，建議使用如女士化妝常用的氣墊粉餅，或噴霧劑等小幫手。房間關燈後，於電視機下方拍打粉餅令粉沫飄出，或噴出噴霧，若藏有針孔鏡頭的話，會出現一條長長的紅外線。

藏於電視機後的針孔鏡頭更難憑肉眼看到。（《SBS STORY》截圖）

若藏有針孔鏡頭的話，會出現一條長長的紅外線。（《SBS STORY》截圖）

防針孔偷拍｜【4】髮夾／萬字夾／廁紙

另一個針孔攝錄鏡頭最常出現的地方，就是公共廁所。日常到公共廁所時，不難發現廁格內都有一些可疑的小洞孔，若對任可一個小洞孔有懷疑，專家建議可利用髮夾、萬字夾進行測試，而最簡單直接的是方法，就是將廁紙塞進去遮蓋住小洞孔。

日常到公共廁所時，不難發現廁格內都有一些可疑的小洞孔。（《SBS STORY》截圖）

防針孔偷拍｜【5】手指指抵鏡面

從事偵探行業超過20年，人稱King Sir的蔣志輝早前接受HOY TV節目《一線搜查》訪問時表示，對於藏在鏡中的鏡頭，King Sir教路用手指抵著鏡面，如果能與鏡中反射的手指無縫連接，便是正常鏡子，但如手指之間有縫隙，便代表鏡子可能是「雙面鏡」。

King Sir教路用手指抵著鏡面。（《一線搜查》截圖）

如手指之間有縫隙，便代表鏡子可能是「雙面鏡」。（《SBS News》截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞