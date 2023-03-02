一線搜查｜韓國首爾、釜山14間旅館被揭裝針孔鏡頭 Wi-Fi路由器做掩飾 專家教5方法搜出鏡頭
遊韓注意｜韓國警方近日發現，有人於首爾、釜山等地的14間旅館房間內，設置了僞裝成Wi-Fi路由器（Router）的針孔攝錄鏡頭，數百名旅客遭到偷拍。外遊難免會入住酒店或民宿，若感到可疑，可以找出隱藏的針孔攝錄鏡頭，原理是搜尋肉眼看不見的紅外線，以下為你整合了經專家實測的針孔鏡頭5大搜尋方法。
首爾、釜山等地14間旅館藏鏡頭
據韓聯社報道，仁川南洞一間旅館員工，在上月17日打掃房間時，竟發現被僞裝成Router的針孔攝錄機，於是報警。當地警方經追查後，發現一名30歲男性，從1月中旬至2月17日期間，先後於首爾、仁川、釜山和大邱的14間旅館、酒店房間内，設置了共20台針孔攝錄機，非法拍攝了數百名客人，疑犯現已被捕。
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針孔機扮Router掩飾
據了解，為降低被發現的可能性，疑犯將針孔攝錄機僞裝成Router以作掩飾，並放於電視櫃或冷氣機旁，將鏡頭對準床鋪。他聲稱沒有打算將影片外流，最後設備均全數由警方沒收，防止影片外洩。
針孔鏡頭5大搜尋方法
想要找出隱藏的針孔攝錄鏡頭，擁有逾22年偵探經驗的針孔攝錄機專家孫海英（音譯：손해영），於SBS節目《생활의달인》上，教大家找出針孔鏡頭：
防針孔偷拍｜【1】紅色玻璃紙
在手機鏡頭和閃光燈的位置貼上紅色玻璃紙，關閉所在地方的照明燈，然後打開相機和閃光燈，利用手機中的紅色畫面搜尋。若發現螢幕上出現亮點，就代表該位置有針孔鏡頭。
防針孔偷拍｜【2】手機搜尋Wi-Fi
節目上，專家亦表示可以透過手機搜尋Wi-Fi。由於現時的針孔攝錄鏡頭都需要配合Wi-Fi使用，若搜尋Wi-Fi時發現一串長亂碼，而且信號非常強，表示附近有以Wi-Fi傳送影片的針孔鏡頭的可能性極高！
防針孔偷拍｜【3】化妝粉餅／噴霧
專家指，藏於電視機後的針孔鏡頭更難憑肉眼看到，建議使用如女士化妝常用的氣墊粉餅，或噴霧劑等小幫手。房間關燈後，於電視機下方拍打粉餅令粉沫飄出，或噴出噴霧，若藏有針孔鏡頭的話，會出現一條長長的紅外線。
防針孔偷拍｜【4】髮夾／萬字夾／廁紙
另一個針孔攝錄鏡頭最常出現的地方，就是公共廁所。日常到公共廁所時，不難發現廁格內都有一些可疑的小洞孔，若對任可一個小洞孔有懷疑，專家建議可利用髮夾、萬字夾進行測試，而最簡單直接的是方法，就是將廁紙塞進去遮蓋住小洞孔。
防針孔偷拍｜【5】手指指抵鏡面
從事偵探行業超過20年，人稱King Sir的蔣志輝早前接受HOY TV節目《一線搜查》訪問時表示，對於藏在鏡中的鏡頭，King Sir教路用手指抵著鏡面，如果能與鏡中反射的手指無縫連接，便是正常鏡子，但如手指之間有縫隙，便代表鏡子可能是「雙面鏡」。
（全文完）
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
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