16款早餐麵包卡路里排名　菠蘿包非最邪惡！有款等於3個牛角酥｜附營養師4招食得健康

菠蘿包、腸仔包、雞尾包等麵包，都是我們最常吃的早餐之一。但你又知不知道，哪種麵包的卡路里最高？近年坊間不少意見都不太鼓勵以麵包作為早餐，下文為大家整理台灣營養師指出的16款常見麵包的卡路里，大家認為最「邪惡」的菠蘿包竟然不是第一位！營養師表示，選擇較低熱量的麵包較健康之餘，亦能減少引致肥胖的問題，並附上吃麵包的4大貼士。

你知不知道哪種麵包的卡路里最高？（Unsplash圖片）

台灣營養師程涵宇於Facebook專頁分享，常被我們作為早餐的麵包，雖然鬆軟易入口、口感細膩，不過不少麵包都包含豐富內餡，例如肉鬆、豆沙、沙拉醬、腸仔等，令到麵包的油和糖含量比例十分高，我們所吸收的油脂、熱量也隨之增加！為了節省時間和金錢，我們在挑選麵包時，未必會考慮到健康因素，程涵宇就指出了16款常見麵包的卡路里，當中大家認為最「邪惡」的菠蘿包竟不在三甲之內！

不少麵包都包含豐富內餡，令到麵包的油和糖含量比例十分高。（Unsplash圖片）

常見麵包卡路里排行榜

麵包卡路里｜【第16位】牛油小餐包：110Kcal

麵包卡路里｜【第15位】生吐司1片：130Kcal

生吐司（Unsplash圖片）

麵包卡路里｜【第14位】牛角酥：175Kcal

麵包卡路里｜【第13位】提子乾吐司1片：188Kcal

牛角酥（Unsplash圖片）

麵包卡路里｜【第12位】蔥花包：225Kcal

麵包卡路里｜【第11位】冬甩：282Kcal

冬甩（Unsplash圖片）

麵包卡路里｜【第10位】腸仔包：290Kcal

麵包卡路里｜【第9位】大理石麵包：290Kcal

麵包卡路里｜【第8位】巧克力螺旋包：315Kcal

麵包卡路里｜【第7位】菠蘿包：329Kcal

麵包卡路里｜【第6位】紅豆包：330Kcal

麵包卡路里｜【第5位】咖哩炸包（如咖哩炸雞包）：337Kcal

麵包卡路里｜【第4位】蒜香包：422Kcal

麵包卡路里｜【第3位】肉鬆包：439Kcal

麵包卡路里｜【第2位】奶酥麵包（如雞尾包）：542Kcal

麵包卡路里｜【第1位】蔥花肉鬆包：565Kcal

健康吃麵包4貼士

此外，程涵宇亦分享了4個更健康地吃麵包的小秘訣︰

1）選擇早餐時，可留意麵包的成份，盡量挑選全穀物成份的麵包，例如全麥包。相比白麵包，全麥包的膳食纖維、蛋白質和礦物質更高，較能幫助穩定血糖。

2）若覺得全穀物麵包太單調乏味，營養師建議可選擇以果乾、堅果為餡的麵包，代替例如豆沙、奶油等的甜膩餡料。堅果類型的餡料有助降低製作麵包時，糖的用量，亦能攝取到有益的油份。

3）由於高脂肪、高碳水化合物的麵包容易造成嗜睡感，建議可搭配鮮奶、無糖豆漿等，能減少血糖波動的蛋白質飲品來食用，避免出現餐後嗜睡食物昏迷（food coma），亦可令營養吸收更為均衡。

4）而最重要的一點，就是要適量食用麵包！營養師紙，應避免長期以麵包作為正餐，否則長此下去容易出現營養不均衡、肥胖等問題。

盡量挑選全穀物成份的麵包，例如全麥包。（Unsplash圖片）

（全文完）