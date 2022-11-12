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樓盤傳真 12/11/2022 第一節

大市焦點：樓價下跌，一手盤承接力減弱，消息指周六開售的連方I即日只售出7伙，佔首日推售30伙的23%。新盤市場反應未如理想，豪宅盤啟德澐璟以招標形式推出測試市場反應。另外，會分析今期新居屋定價。

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