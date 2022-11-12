i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月13日
樓盤傳真
財經視界
樓盤傳真 12/11/2022 第一節
大市焦點：樓價下跌，一手盤承接力減弱，消息指周六開售的連方I即日只售出7伙，佔首日推售30伙的23%。新盤市場反應未如理想，豪宅盤啟德澐璟以招標形式推出測試市場反應。另外，會分析今期新居屋定價。
上一條影片
日本退稅2022｜所需文件／退稅條件／流程／電子化有幾方便？7注意事項自由行必看
下一條影片
港超聯 香港U23 0:7傑志
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜翠林邨1.7億大維修又流會 小業主稱「被授權」：我阿媽死咗7年點解有佢簽名
一線搜查｜輪候公屋13年 終獲派上水250呎凶宅 事主感恩交通方便｜附2招加快上樓
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買