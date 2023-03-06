港股實名制本月實施 散戶準備好未？

「港股實名制」本月20日生效，股民需要事先簽署同意書，授權銀行及證券行把個人身份資料轉交監管機構。但股民是否知道「實名制」是什麼一回事？又是否做足準備呢？

崔先生：「港股實名制？不知道。政府沒有宣傳，所以不知道。」

陳先生：「回去再看看，我不太留意。(銀行)有向我發信息，但內容很長，我沒有閱讀。」

郭先生：「上年已簽署(同意書)，我沒有細閱清楚，總之答同意就可以。」

在港股實名制下，投資者如未簽署這份文件，日後就只能沽貨，不能買貨。不過即使在3月20日後，投資者只要補簽這份文件就可以如常買賣。

有券商表示，早在2020年底已為「實名制」做準備．該行大約86%客戶已簽署同意書。他指美國及內地股市早已推行「實名制」，香港股民也不會太抗拒，亦沒有過份擔心私隱問題。

耀才證券行政總裁許繹彬：「香港人對私隱的敏感度比較高，但視乎你想做甚麼。如作用是投資或增值，我覺得香港人的接受程度在初期靜市時可能有懷疑，但旺市就無懷疑。」

實名制令投資者「真身」現形，許繹彬認為有助監管機構打擊造市等違規活動。

耀才證券行政總裁許繹彬：「(目前)只有戶口號碼，不會有真實名字。要查、要搜證對證監會而言是困難的，不是困難，而是時間一定長。到將來實名制，戶口號碼或一組號碼就等於「我」，變相調查就很快知道誰是舞弊。」

他又指制度有助防止個別投資者以「一人多戶」方式重複認購新股，對小股民更加公平。