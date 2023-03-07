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麥樸思稱無法轉走內地資金 外管局強調跨境匯款政策沒變：是銀行業務流程
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2023年03月07日
【有線新聞】國家外匯管理局強調，資金跨境匯出匯入政策沒有改變。
外管局回應外電查詢時表示，留意到有市場人士在辦理個人資金匯出時有疑問，經了解後認為是銀行在辦理相關業務時基本流程和內控要求，強調跨境資金匯款政策無變，會繼續推進對外開放，指導和督促商業銀行改善跨境金融服務。
著名投資者麥樸思早前指，不能將資金由上海滙豐戶口轉移至香港，質疑有資本管制，提醒投資中國時要非常小心。
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