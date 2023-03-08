國泰疫情以來首錄營業溢利　擬今年開始償還優先股股息

【有線財經】國泰去年虧損擴大，但自2019年以來首次錄得營業溢利。集團指上半年客運預訂情況樂觀，又指目前有足夠人手應付營運。

本港去年中逐步調整旅遊限制，國泰自營航空業務下半年盈利增至近30億元，但受累聯屬國航大額虧損，整體業績下半年轉蝕近15.5億元，較上半年蝕近50億元顯著收窄，全年計虧損擴大至逾65億元，考慮派予政府的優先股息，虧損更高達71億元。

受惠客運服務收益急升，抵銷貨運疲弱影響，全年收益增長12%至510億元，回復至2019年疫情前大約一半水平。國泰指，正面的發展趨勢持續至今年。

國泰主席賀以禮﹕「至3月底國泰的可載客量將恢復至疫情前約50%水平，覆蓋超過70個目的地，至今年底會增至疫情前70%水平，覆蓋超過80個目的地，目標在明年底全面恢復至疫情前水平。」

形容經歷三年前所未有的疫情衝擊，去年下半年看到曙光，全年都可維持經營正現金流，即是不用再「燒錢」，現金情況亦正不斷改善，截至去年底可動用的流動資金有272億元。

賀以禮﹕「隨著危機消退，國泰已沒需要保留很強的流動性資源，因此會逐步縮減保留在資產負債表的現金需求，應對計劃是償還優先股股息，計劃在2023年開始償還。」

他又指，三跑系統預期2025年初全面啟用，需要配合有關發展作出更多投資。