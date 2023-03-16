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【每日樓市】16/3/2023 飛揚2期開價低上一期16%
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2023年03月16日
【有線財經】每日樓市
屯門飛揚2期開價平均12,509元，比上一期大幅低16%，又會去看看483平方呎、折實大約600萬元的兩房，同類開則如何。面對金融市場波動，戴德梁行會怎預測樓價走勢？
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