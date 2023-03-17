銀行爆煲｜華爾街11大行聯手救第一共和銀行　注資300億美元　據報美當局促成

【有線新聞】為免再有銀行「爆煲」拖累市場，摩通、花旗等11間華爾街大行組成聯盟向第一共和銀行注資300億美元，據報美國財政部及聯儲局有份促成今次的救亡行動。

正當市場推測美國第一共和銀行有可能成為另一間矽谷銀行，面臨倒閉之際，11間華爾街大行決定組團救「行家」，宣布向第一共和銀行「泵水」300億美元。

美銀、花旗、摩通及富國銀行宣布各自注資50億美元，高盛和摩根士丹利就注資25億美元，根據方案，現金將會存放於第一共和銀行最少120天。11間大行聯合發表聲明向市場派「定心丸」，提到今次行動反映大型銀行對業界充滿信心，即使近日有銀行「爆煲」，業界資本仍然十分雄厚。

美國財政部、聯儲局等監管機構都聯合發聲明，指歡迎11間銀行出手支援，展現出銀行體系的韌性。第一共和銀行就感謝各間銀行充當「白武士」，認為行動是對銀行體系投下信任一票。

彭博消息指今次的救亡聯盟背後由多位金融界「猛人」牽頭組成，包括美國財長耶倫、聯儲局主席鮑威爾以及摩通主席戴蒙等。耶倫亦都再次表明有意收緊銀行監管，「我認為必須仔細分析導致銀行倒閉的原因，並重新審視規則及監管，確保能解決目前銀行業的危機。今次危機具有嚴重的傳染性，可導致更多銀行倒閉並引發擠提，但目前判斷銀行體系整體安全，銀行存戶應該對體系保持信心。」