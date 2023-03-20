瑞銀30億瑞郎收購瑞信　表明「減磅」縮投行業務　瑞士財長：商業方式解決

【有線新聞】陷入財務危機的瑞信獲同業瑞銀擔任「白武士」，以30億瑞士法郎進行收購，有份促成交易的瑞士政府說瑞信破產會牽連甚廣，強調是商業方式解決問題，而不是政府出手救助。

為了避免引發更大的金融危機，瑞士政府及央行趕在亞洲開市前促成瑞銀及瑞信合併。瑞銀宣布以全股份方式收購瑞信，每22.48股瑞信股分可以換取1股瑞銀，總作價30億瑞郎、折合逾250億港元，相當於瑞信上周五收市價折讓近六成。交易預計在今年底前完成，瑞士央行承諾向兩間銀行提供高達1,000億瑞郎的貸款協助收購，瑞士政府同時為瑞銀提供90億瑞郎的擔保，以降低接管資產帶來的潛在虧損。

兩間銀行由最初據報拒絕應政府要求進行合併，到周日傳出瑞銀只願意出價10億美元，最後在監管當局推動下促成交易，瑞士財政部強調透過商業方法解決問題，不涉及納稅人的金錢。

瑞士財長祖特爾：「若瑞信破產會造成附帶傷害，亦對瑞士金融市場造成巨大傷害，危機有可能蔓延至瑞銀、其他銀行或國際間，所以我亦聯絡了英美政府，他們對這個解決方案表示感謝。」

被問到銀行是否可以退出交易時說，瑞銀只是重申交易對瑞士的金融結構，以至全球金融來說是絕對必要，又表明會幫瑞信「減磅」。

瑞銀主席凱萊赫：「瑞銀有意將瑞信投資銀行業務縮減，符合瑞銀的保守風險文化。計劃合併後，投資銀行業務在一段時間內，比例將不超過集團風險加權資產的25%。」

而為了分擔合併的部分損失，瑞士監管當局指令將價值160億瑞郎的瑞信額外一級資本債券撇帳，即是全部債券價值「清零」，引起債券持有人不滿，因為按機制債券持有人獲賠償的優先權應該高於股票股東。