瑞信AT1債券清零惹恐慌　歐洲央行、英倫銀行派定心丸　最大輸家曝光、瑞士或遭追討損失

瑞士當局強行將瑞信AT1債券減值「清零」，觸發投資者恐慌，歐洲央行及英倫銀行發聲安撫市場，重申瑞士的做法不會成為標準。路透消息指，有投資者計劃入稟向瑞士政府追討損失。

瑞士當局為求促成瑞銀收購瑞信的交易，強行將瑞信發行的160億瑞士法郎、相當於約1,360億港元的AT1債券全額撇帳，令債券變相成為「廢紙」。

債券持有人的保障次序，一般優先於普通股持有人，今次瑞士當局打破傳統的安排，令市場出現恐慌，擔心其他銀行發行的AT1債券亦會面臨類似「清零」風險，觸發市場對歐洲總值2,750億美元的AT1債券重新評估。

為了安撫市場，歐洲央行重申瑞士當局的做法不會成為「歐洲標準」，AT1債券繼續是歐洲銀行資本結構的重要組成部分。歐洲央行行長拉加德：「我不是淡化影響，但我們的銀行業很強大，比上次金融危機時強得多，擁有充足的資本、擁有強勁的流動性，受到良好的監管，所有銀行都受巴塞爾協議三約束，不是部分銀行，是所有銀行。」

英倫銀行亦刊發聲明，表示英國的銀行清算框架有明確法定順序，AT1債券保障是高於普通股權。

另一方面，瑞信AT1債券最大輸家身份曝光，路透報道太平洋投資管理公司大約損手3.4億美元，彭博數據就顯示景順亦持有約3.7億美元AT1債券。AT1債券全名是額外一級資本債券，金融海嘯後在歐洲廣泛被應用，用於補充銀行資本及提升資本充足率。