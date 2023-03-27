報道指馬雲拒絕內地邀請回國　據報日前在港觀賞藝術展覽

【有線新聞】《彭博》消息指，中央多番邀請阿里巴巴創辦人馬雲回國，以示國家支持民企及商界發展，但遭馬雲拒絕，不過阿里旗下的《南華早報》消息指，馬雲周一在杭州探訪學校，日前更在香港觀賞藝術展覽。

經過過去兩年針對科網、教育、房地產等行業的重手打壓，中央有意重塑「民企友好」形象，並希望借助阿里巴巴創辦人馬雲「省招牌」。

《彭博》引述消息指，中央一直遊說近年周遊列國的馬雲返回內地「重修舊好」，以展示政府支持民企和商界的姿態，但遭到馬雲多番拒絕，因馬雲認為自己已經從阿里巴巴退下來，未來會繼續留在海外專注研究農業技術。

馬雲亦已向阿里及螞蟻集團高層表明，不要期望他回國，並強調即使他本人不在中國，相信阿里和螞蟻仍然能夠取得成功。

報道又指，已完成整改的螞蟻集團，將繼續尋求上市集資，但相信難以在今年完成，並指日後上市的業務，有可能剔除區塊鏈技術，數據庫及海外業務等。

螞蟻集團2020年被監管機構突然煞停上市後，馬雲及旗下公司亦陷入一連串整改，有傳事件起因緣自馬雲，當年在上海的一個金融峰會上公開批評內地金融制度，觸動了中央的神經。

而自馬雲「失言」後，他就變得相當低調，更逐步與阿里和螞蟻業務剝離，淡出商界並開始環遊世界，但馬雲的行蹤仍然備受各方關注，他最近一次現身為約一個月前，低調到澳洲與朋友會面。