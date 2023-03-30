馬斯克等過千科技界巨頭聯署公開信　籲暫緩AI研發

【有線新聞】憂慮AI技術衝擊全球經濟和社會，Tesla行政總裁馬斯克等逾千名科技界人士聯署，要求放慢AI步伐。高盛認為全球將有三億個職位有機會被AI取代，香港更是最受影響的主要地區。

人工智能聊天機械人Chat GPT面世，被視為科技界顛覆之作，但外界亦開始憂慮AI會否對經濟和文化，引發難以預視的風險。

電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克、蘋果聯合創始人以及逾1,000位科技界人士聯署刊發公開信，呼籲停止快速開發先進AI系統，至少要暫停半年，確保有完善的規範才繼續研發。公開信認為與人類競爭的AI系統，有可能衝擊經濟、政治、社會及文明，呼籲開發人員在研發過程中，必須加強與決策者和監管機構合作。

投資銀行高盛亦發表報告，指AI有可能動搖勞動市場，威脅全球三億人的「飯碗」，首三類最有機會被取締的行業，依次為寫字樓行政支援工作、法律行業以及工程行業，而最不受影響的是勞動力要求較高的行業，例如建造業及維修行業。報告又比較31個地區的職業受影響程度，香港擊倒英美、日本及新加坡等地，排名第一。日本及美國分別排第三及第五位、新加坡排名第七，內地職場相對較不受影響、排名只得27。

不過美國科網巨企似乎未有意欲放慢研發AI，CNBC報道Google計劃重組虛擬助理部門，以便專注發展AI技術。