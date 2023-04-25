Tesla年內第二次上調開支預測　小股東聯署批馬斯克無法專心打理業務

【有線新聞】電動車生產商Tesla雖然業績不理想，但繼續上調資本開支預測，為今年內第二次。另外，有小股東聯署批評行政總裁馬斯克私人業務太多，無法專心打理Tesla生意。

電動車生產商Tesla管理層不斷強調要削減生產成本，但就被發現集團一再提高資本開支。Tesla提交的最新監管文件顯示，集團今年的資本支出預計介乎70至90億美元，高過一月時預計的60至80億，但其後兩年的資本開支將會維持在70至90億美元水平。為了提升產量及設廠，集團過去9個月已多次調高資本開支，按照最新預測今年資本開支按年最多升25%。Tesla 解釋上調資本開支因要在三大洲興建廠房，研發電池以及投資人工智能。

Tesla業績及股價一度被視為只升不跌的「神話」，但隨著行政總裁馬斯克發展Space X太空業務、收購社交平台Twitter以及投資人工智能等技術，Tesla業績和股價就持續「走樣」。美國CNN報道有Tesla小股東聯署投訴，質疑馬斯克的私人業務太多，無法專心打理Tesla業務，促請馬斯克專注Tesla的發展。股東指最初選擇投資Tesla，因看好公司有機會成為新能源車和綠色經濟的龍頭，但隨著時間過去，公司的管理及領導問題越見令他們擔心。

馬斯克去年斥資440億美元收購Twitter，最新又指要開發一個「尋找真相」的新型AI聊天機械人項目，外界認為他刻意與ChatGPT競爭。