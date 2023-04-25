路透社：內地要求銀行減定存利率　料緩息差壓力、推動資金流入實體經濟

【有線新聞】據報內地要求銀行下調定期存款利率及縮減部分存款業務規模，以紓緩淨息差下行壓力，同時推動資金流入實體經濟。

內地銀行淨息差持續收窄，為了紓緩內銀經營壓力，據路透報道監管部門已經在本月召開全國市場利率定價自律機制，敦促銀行進一步下調存款利率，其中有沿海地區要求銀行自今季起，將一年、兩年、三年及五年期的定期存款利率，按年調低至少0.1厘。

其實早在本月10日，利率自律機制修訂了內銀的評估標準在「定價行為」方面，新增「存款利率市場化定價情況」，如果存款利率下調幅度低於「合意調整幅度」便會被扣分，評分過低的銀行可能失去發行同業存單及大額存單等金融產品的權利，影響資金成本。評估標準本身亦已經要求銀行淨息差不可以低於1.8厘的警戒線，否則影響整體評分。官媒《證券日報》統計，已經公布去年年報的25間內銀中，有7間的淨息差低於1.8厘。

路透報道亦指當局關注銀行有否透過高利率來搶存款，於是近期進駐部分銀行要求縮減結構性存款規模。而人行數據顯示，住戶人民幣存款在去年創紀錄增長17.8萬億後，今年首季再多9.9萬億，增長相等於前年全年的規模。有分析認為銀行再減存款利率，可以緩和息差壓力，同時創造空間予貸款指標利率，將來有望進一步下調，以推動信貸持續增長。