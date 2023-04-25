返回
按輸入鍵開始搜尋

路透社：內地要求銀行減定存利率　料緩息差壓力、推動資金流入實體經濟

  • i-Cable
  • 2023年04月25日
【有線新聞】據報內地要求銀行下調定期存款利率及縮減部分存款業務規模，以紓緩淨息差下行壓力，同時推動資金流入實體經濟。
內地銀行淨息差持續收窄，為了紓緩內銀經營壓力，據路透報道監管部門已經在本月召開全國市場利率定價自律機制，敦促銀行進一步下調存款利率，其中有沿海地區要求銀行自今季起，將一年、兩年、三年及五年期的定期存款利率，按年調低至少0.1厘。
其實早在本月10日，利率自律機制修訂了內銀的評估標準在「定價行為」方面，新增「存款利率市場化定價情況」，如果存款利率下調幅度低於「合意調整幅度」便會被扣分，評分過低的銀行可能失去發行同業存單及大額存單等金融產品的權利，影響資金成本。評估標準本身亦已經要求銀行淨息差不可以低於1.8厘的警戒線，否則影響整體評分。官媒《證券日報》統計，已經公布去年年報的25間內銀中，有7間的淨息差低於1.8厘。
路透報道亦指當局關注銀行有否透過高利率來搶存款，於是近期進駐部分銀行要求縮減結構性存款規模。而人行數據顯示，住戶人民幣存款在去年創紀錄增長17.8萬億後，今年首季再多9.9萬億，增長相等於前年全年的規模。有分析認為銀行再減存款利率，可以緩和息差壓力，同時創造空間予貸款指標利率，將來有望進一步下調，以推動信貸持續增長。
其他人也在看
一線搜查｜國泰大抽獎派2.7萬張免費機票　港人參加方法、日期、得獎條件一文看清
2023年04月24日
澳洲維多利亞州五死車禍　據報包括香港人　入境處接一宗港人求助
2023年04月22日
一線搜查｜女主人旺角寵物店買貓　疑被「狸貓換太子」　貓貓回家即確診貓瘟
2023年04月21日
一線搜查｜沙田女食客不滿餐廳遲上菜　取消訂單後狂鬧收銀員：你企樓面就要受氣
2023年04月24日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附新功能QR碼免稅教學
今天