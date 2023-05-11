彭博：港交所起草方案 建議颱風暴雨繼續開市 前線關注實際操作

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】港交所據報正在起草方案，建議港股在颱風及暴雨等惡劣天氣下繼續開市。有議員指理解有關安排，亦有前線業界關注實際操作問題，希望有配套支持。

財政預算案之前提出過探討惡劣天氣下市場運作的安排，日後股市可能在打風下仍然會有成交。彭博引述消息指港交所、證監會及金管局組成的工作小組正在起草方案，令股市在颱風及暴雨期間，都可以正常開放。

金融服務界議員表示理解當局希望有新安排，但要有適當時間諮詢。金融服務界議員李惟宏：「主要是市場很多的互聯互通機制，如果是當我們惡劣天氣，內地市場是開的話，都是要處理的問題。建議諮詢期可以長點，多點聆聽業界合理意見，這樣才推出，避免推出時的負面影響。」

至於前線業界人士認為，假如推出新措施要確保有其他配套支持。證券及期貨專業總會會長陳志華：「所有配套，銀行、交通、電腦、資訊科技、保險，有無應變措施？千萬不要『甩轆』。有請政府與港交所向業界做好溝通，讓行家不會增加額外成本的方案。」

港交所回應指審視現行的惡劣天氣交易安排正是其中一項工作，目前還是處於早期評估階段，而員工和市場參與者的安全將繼續是重要的考慮因素，會適時向市場公布最新進展。證監會表示知道港交所正在評估安排，而容許在惡劣天氣下交易，對香港整體都有利。

目前港交所在八號颱風信號以上及黑色暴雨警告之下，都有停市的安排，不過環球其他資本市場較少因為惡劣天氣而停市，包括歐美、新加坡及日本。