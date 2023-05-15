港交所：北向「互換通」可提供更多利率風險管理產品

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【有線財經】中國作為全球第二大債券市場，人民幣債券一直是外資的寵兒，但目前可以用於對沖利率變化的風險管理工具不多，大多只能使用流動性較低的離岸人民幣利率互換。

隨著北向「互換通」下周一啟動，外資若需要對沖風險就可以多一個選擇，可以「北上」使用在岸人民幣互換。港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈:「在岸人民幣(利率互換)的流動性高很多

深度亦深很多，比如說若有一批離岸投資者可互相交易，有一批新的境內、在岸投資者能互相交易，(流動性)是最大誘因。」

在「互換通」下，香港場外結算公司可以直接接入內地結算平台共同為境內外投資者提供結算服務，機構投資者無須改變常用交易及結算習慣，就能參與內地利率互換市場，同時亦有效降低交易對手的違約風險，但對一般散戶又有多大效益?港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈:「市場活躍，更多投資者進入市場，對散戶而言，整個市場氛圍都變好，若你投資固定收益產品，若有很多投資者進入市場，其實對整個市場的流動性，又或者香港作為離岸人民幣中心，都有一個很大益處。」

北向「互換通」初期，每日交易額度為200億元人民幣，後續可根據市場情況調整，蘇盈盈補充，未來將視乎需求考慮擴展到南向互換通，即為內地投資者打通投資本港金融衍生工具的渠道。