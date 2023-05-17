推動新能源車下鄉 發改委倡農村增建充電樁、買車消費券等 激發消費潛力

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【有線新聞】國家發改委建議，加快農村地區的新能源車充電設施建設，並為農村居民提供購置新能源車消費券等財務優惠，以便有效推動新能源車下鄉。

國家發改委提出多項建議，支持新能源車下鄉。當局發布《支持新能源車下鄉意見》，當中主要針對基礎設施和消費支持兩方面，基礎設施包括加快建設新能源車充電設施，以及推進社區充電設施共享，並會提升新建充電設施的智能化水平。

發改委新聞發言人孟瑋︰「但是總體上來看，我國農村地區新能源汽車市場還處於起步階段，總保有量相對較低，充電基礎設施建設不足，經濟實用車型供給不足，以及銷售服務能力不足，這些問題成為新能源汽車，在農村地區推廣使用的重要瓶頸。我們希望通過出台實施意見，進一步激發農村地區消費潛力。」

消費支持方面，當局建議向農村居民發放消費券或提供其他優惠，支持他們購置新能源車，並鼓勵車企提供以舊換新獎勵，以便加速淘汰低速電動車。

意見稿亦提出「政企聯動」，建議地方政府與車企合作推出購車贈送充電優惠券等活動。亦鼓勵金融機構在風險可控前提下，為農村地區的汽車消費給予信貸支持，例如提供吸引的首付比例、貸款利率及還款期等。為配合農村居民的生活需要，當局建議車企開發更多經濟實用車型，例如新能源貨車、輕型卡車等，以及提供更多優質新能源二手車。

發改委指出，國家多個部門自2020年開始已積極推動新能源車下鄉，三年來新能源車下鄉的相關消費額都保持穩定的向上趨勢，去年就有約87%的按年升幅。