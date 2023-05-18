人民幣曾穿7算 分析：觀望G7有否對華措施 官媒：內地經濟持續復蘇、沒大幅貶值空間

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【有線新聞】人民幣兌美元匯價跌穿7算後沽壓持續，離岸價曾跌穿7.03水平，創去年12月2日以來新低。分析指市場觀望七國集團峰會有否針對中國的措施，不排除內地會干預匯價。

近期內地經濟數據表現遠差過預期，市場對復蘇動力成疑。在憧憬減息下，離岸及在岸人民幣兌美元跌穿7算，官方中間價繼續大幅低開，周四報6.9967，跌219點子，創去年12月7日以來新低。分析估計離岸及在岸價，短期繼續在7以上水平窄幅上落。

而市場正觀望七國集團峰會有否針對中國的措施，不排除內地會出手干預匯價。臻享顧問董事總經理王良享：「在七國集團峰會前，官方不似會硬碰。但若在七國集團峰會後，有非常不利的行動，可能會看到官方會採取另一方面一些逆周期措施，令中間價或運用逆周期因子，令人民幣走弱速度較慢或較小。」

官媒就為人民幣貶值減壓，《證券時報》引述分析指，無論從經濟基本面，還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續調整的基礎。今次短期波動，更多是受避險情緒影響在外圍經濟下行，內地經濟持續復蘇前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。內地《經濟日報》就認為中國國際收支平衡，外匯儲備規模繼續穩居全球第一，良好的基本面對人民幣匯價，形成有力支撐。