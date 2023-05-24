晶片戰｜日研與韓加強半導體供應鏈部署 英偉達：對華限制將損害美企

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【有線新聞】全球晶片戰持續，日本經濟產業大臣西村康稔指日韓兩國需加強半導體供應鏈部署，英偉達行政總裁黃仁勳就擔心對華晶片限制，將令美國科技企業受損。

日本落實在7月23日對23種半導體製造技術實施出口限制，引來中國強烈批評後，不同陣營繼續部署鞏固晶片供應。日本經濟產業大臣西村康稔接受韓國經濟新聞訪問時表明，韓國和日本需進一步加強半導體供應鏈部署。他建議日本汽車製造商和電子公司，購買由日本零部件和材料製成的南韓晶片；又指歡迎三星電子在日本興建新研發中心的計劃，政府將提供支援，以便南韓和日本公司擴大相互投資、實現共贏。

西村康稔又罕有點名指如果SK海力士等其他南韓半導體企業，希望在日本設立基地，日本政府也會考慮提供補貼。

不過全球市值最大晶片生產商英偉達行政總裁黃仁勳就擔心，中美晶片戰可能傷害美國科技行業。他接受英國金融時報訪問時指，拜登政府為了拖慢中國半導體製造，令公司「雙手被綁在背上」，無法向公司最大市場出售先進晶片，中國公司已開始研發遊戲、圖像及AI等方面，可與英偉達匹敵的本土晶片。

他指中國佔美國科技市場約三分一，不可能被取代，認為美國制訂更多對華貿易限制時，必須要非常小心；如果剝奪了中國市場，行業沒應急措施，將對美國公司造成巨大損害。

至於中國近期以網絡安全為由限制企業向美光採購，被美方批評為沒事實根據，外交部發言人指有關部門對美光在華銷售產品是依法實施網絡安全審查，基於事實作出決定；中國的網絡安全審查不針對特定國家和地區，也不排斥任何國家的技術和產品。