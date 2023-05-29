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樓價指數 │ 私樓樓價7個月高唯升幅再收窄　分析看淡下月走勢

  • i-Cable
  • 2023年05月29日
【有線財經】私樓樓價升至7個月高位，不過升幅進一步收窄，代理及物業顧問均認為下月指數表現不會轉好，但對全年走勢看法分歧。
差估署公布，4月私人住宅售價指數報354.2，按月升0.5%至7個月高位，不過升勢連續兩個月轉弱，由2月的2.5%開始，每月的升幅均放慢1個百分點。不同面積單位樓價仍然向上，是連續4個月全面上升，當中以大型單位表現較好，1,076至1,721平方呎的戶型，樓價按月升1.4%。
有代理認為下月的指數有機會繼續橫行，不過6月就會重拾升軌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，「包括4月份復活節長假期，新盤均貼市價出擊令二手造價受壓，不過我相信這屬短暫情況，因為看到基本因素，經濟反彈、復蘇情況均理想。」
不過有物業顧問認為市場在首季過度樂觀，現時復蘇不似預期、令氣氛轉弱，下調今年升幅預測到6%，視乎銀行拆息及股市表現最快下月轉跌。高力香港研究部主管李婉茵說：「回顧之前(通關的)鄰近地區，其實本身真的通關後，也需一段時間去令經濟活動回復頻繁、整體經濟復蘇，也需要最少9個月至1年半時間才會真正看到復蘇的成效。與大家預期有落差，影響整體入市的心態。」
李婉茵認為如果銀行拆息持續上升，就算實際按息持平，對整體氣氛亦會造成影響。
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