康城主力牆｜事件未明朗 同座單位難估價 中原張競達：若10%折讓「也不過份」

【有線新聞】日出康城有單位拆除部分主力牆，消息指有測量師行無辦法為同座單位估價，有測量師指事件未明朗，增加估價難度，亦會有折讓。

日出康城有單位拆除部分主力牆影響「火燒連環船」，繼涉事的單位被數家大型銀行拒絕估值之後，市場流傳部分的測量師行也無法為同座其他單位提供估價。不過翻查同座其他單位，就算樓上樓下，網上銀行仍然有估值。

有測量師表示如果真的要提供估值，仍能做到，不過一定有折讓。中原測量師行執行董事張競達：「銀行未必想做估價，我們也是收銀行指示。若銀行未必會借，市場就可能聽到銀行不做估價。因為始終未知結構上的事，最終是否一定能百分百還原，以及將來買保險及按揭會如何。做一個撥備或下調，當然沒涉事單位大，但一定要加入考慮之中，所以不是完全估不到價，但難度一定會提高。愈接近涉事單位折讓或會更大，愈遠就可能少些。若一個謹慎的準買家出價，假設還原得到，但我一定會拿藉口減價，10%的折讓也不是很過份情況。」

有區內代理表示，現時買家指明不會參觀涉事座數的其他單位，放盤的業主也轉為觀望。中原地產高級分區營業董事伍錦基：「（叫價）應該也會有影響，買家更不會拿自己畢生積蓄冒險。我認為業主方面，就算賣也不認為會有好價錢，也未必賣得出，倒不如等一等。」他預期同座二手市場的交投，要等事件圓滿解決後才有望解凍。