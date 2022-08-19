網易：內地較少批遊戲需轉向海外發展　業績後被多間大行下調目標價

【有線財經】受遊戲及增值服務收入拉動，網易上季多賺28%好過預期，但內地重新審批遊戲版號，網易多次「食白果」，管理層認為，現時新遊戲版號並非人人有份，網易創辦人兼首席執行官丁磊指：「眾所周知公司在過去一年，沒有獲得國內遊戲的版號，那我們的研發力量，不得不面向歐美日韓，我們要更加珍惜中國的、國內的市場，要更多及積極地開發出優良品質的遊戲，因為版號目前對我們來說是一個非常稀缺的資源。」

對於中概股審計底稿風波，集團強調已做好準備，在香港由第二上市轉為主要上市，認為流程會十分迅速。

業績後，大行雖然維持對網易正面看法，但普遍下調目標價，當中大和看得最淡，降目標價近7%至180元，相信未獲批遊戲版號，會令新遊戲推出時間延遲，預料明年遊戲收入增長，會受高基數效應影響，將今年至24年盈利預測下調1%至4%。

富瑞認為網易持續推出高品質遊戲，但旗艦遊戲熱門程度下降，遊戲審批仍未明朗，加上投資研發支出過大，推動公司持續增長需時，對業務構成一定風險。