滙豐首位華人主席鄭海泉離世 終年74歲

【有線財經】滙豐銀行前亞太區主席鄭海泉昨晚離世，終年74歲。鄭海泉有「鄭大班」之稱，一度活躍於政界，回歸前曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。

鄭海泉早在1978年入職滙豐，做過財務及經濟研究。最為人熟悉是在1987年一份報告，指股市有泡沫、建議「沽貨」，令滙豐避過股災。恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭海泉：「科技股、藍籌股也好，最重要看公司經營如何，如果只靠前景，我覺得只可吸引一段時間。」

經此一役，事業從此平步青雲。先在1995年，47歲就出任滙豐銀行總經理並晉身集團董事會，2005年更升任亞太區主席，是滙豐首位華人大班。香港上海滙豐銀行主席鄭海泉：「金融和其他經濟活動方面，我已有多年(經驗)，也結交了很多朋友。」

金融界舉足輕重的他，在政界亦有不少足跡。早在1991年入立法局，直至回歸前2年更成為行政局議員。港事顧問開會，期間曾出任港事顧問協助香港平穩過渡。立法局議員鄭海泉：「即使中英不能在政制方面達成協議，在經濟合作方面，千萬不要把香港人當作棋子。」

雖然鄭海泉兒時曾患上「小兒麻痹症」，令他不良於行，但無阻他對運動的熱愛。在任恒生期間就促成多項乒乓球的資助，更曾與港隊成員對戰。