私人住宅樓價按月跌1.6%　創近兩年半低　分析料跌勢未完

【有線財經】差估署數據顯示，7月份二手樓價按月跌1.6%，創近兩年半低位，代理及物業顧問均認為跌勢未完，不過對跌幅看法分歧。

踏入下半年，樓價跌勢轉急，差估署公布私人住宅售價指數報376.1點，連續兩個月向下。中小型單位表現最差，431至752平方呎一般是兩、三房的戶型，樓價按月跌逾2%，431平方呎的以下的細單位，跌幅亦有1.3%，只有面積逾1,720平方呎的豪宅，樓價按月回升0.2%，但交投不足20宗，意味較受個別成交影響。

雖然今年來樓價已累跌4.5%，近期的二手市場亦繼續錄得低價個案，不過代理看法仍相對樂觀。美聯物業首席分析師劉嘉輝：「9、10月也有機會，樓價再有調整，但未必會因此有個非常大的跌幅，因為供應相對緊絀，如果疫情是穩定的，以及做到對外通關的話，我相信對樓價會有支持。」

有物業顧問就認為，不應對通關的影響太樂觀，維持下半年跌勢較急，全年樓價跌10%的看法。仲量聯行香港主席曾煥平：「沒甚麼可令樓價短期內突然反彈，因香港經濟越來越差，疫情亦再一次不受控，內地現在經濟出現很大問題，房地產市場亦『出事』，我相信就算通關，是否仍有這麼多資金流入香港？」

至於租金指數在7月傳統旺季回暖，連升2個月，按月升幅0.6%。