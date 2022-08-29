中石化料內地原油需求將改善　又指從美國退市是商業考慮

【有線財經】中石化估計，內地原油需求將會改善，但化工產品盈利空間就繼續受壓，並強調從美國退市是基於商業考慮。

中石化認為未來油價依然存在很大不確定性，主要受到地緣政治及宏觀經濟等因素影響。不過管理層預計原油需求受惠內地經濟措施而逐步改善，化工需求就需要較長時間回升。中石化總裁喻寶才：「下半年化工的新建產能將會繼續集中釋放，疊加高油價影響，預計化工產品毛利依舊承壓，但隨著宏觀經濟回暖向好，內需逐步恢復，穩增長政策拉動，化工品需求會逐步改善，下游產品出口也有望增長，國外主要石化產品消費會逐漸恢復。」

集團近年積極轉型發展新能源，截至上半年有83座加氫站，有13座正建設中，將繼續有序推動建設國內加氫站的網絡。

早前包括中石化在內，有多間國企決定在美國退市，管理層指是出於商業考慮。中石化副總裁黃文生：「公司美國預託證券對應的H股的數量佔全部H股的數量較低，目前不到5%，美國預託證券的交易量佔H股全球交易量的比例也相對較低，公司在美上市還存在著較大的行政成本，如額外的披露要求等等。」

中石化上半年多賺一成，盈利有444億人民幣，營業收入增長近28%，中期息維持派16分人民幣。因應大宗商品價格攀升，集團加大庫存成本，導致經營活動現金流大減近九成，集團亦計劃以最多25億人民幣回購A股股份。