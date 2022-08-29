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美團業績勝預期 多間大行均上調目標價
【有線財經】美團第二季業績勝預期，多間大行均上調目標價，認為業績加強對美團盈利潛力的信心，但亦有大行擔心疫情期間的優勢開始消退。
美團第二季面對內地封城影響，但旗下外賣餐飲業務表現勝預期，更貢獻公司收入逾70％，多間大行均上調目標價，當中以高盛最為樂觀，目標價升至275元，摩通和滙證分別上調至260元和250元，大摩就維持不變。意博金融合伙人鄧聲興：「看到他們適應新政策能力都逐步有改善，我相信第三季進一步提升，收入方面都會進一步上升，對盈利進一步有改善，甚至第四季會否出現收支平衡都不出奇的。」
滙證相對較為樂觀，認為第二季經調整後，EBITDA實現平衡，加大對美團盈利潛力的信心，雖然預期下半年成本增加，但仍然將今後3年盈利預測上調3至27%，而外賣配送及到店旅遊發展成熟，收入預測就上調3％至4％。
高盛認為美團強勁的業績並非只是一次性，而且第三季前景健康，考慮到核心本地商務業務增長，將今年收入預測上升7%，至於因應補貼回復正常及有規律投資新業務，將經調整盈利預測上調逾80％。
不過大摩就認為，即使經調整後可以保持有盈利，但仍會較第二季低，相信今次業績不能作為之後幾季的參考，因為封城後重開，令疫情期間的優勢消退，騎手成本亦會在第三季增加。