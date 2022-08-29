美團業績勝預期　多間大行均上調目標價

【有線財經】美團第二季業績勝預期，多間大行均上調目標價，認為業績加強對美團盈利潛力的信心，但亦有大行擔心疫情期間的優勢開始消退。

美團第二季面對內地封城影響，但旗下外賣餐飲業務表現勝預期，更貢獻公司收入逾70％，多間大行均上調目標價，當中以高盛最為樂觀，目標價升至275元，摩通和滙證分別上調至260元和250元，大摩就維持不變。意博金融合伙人鄧聲興：「看到他們適應新政策能力都逐步有改善，我相信第三季進一步提升，收入方面都會進一步上升，對盈利進一步有改善，甚至第四季會否出現收支平衡都不出奇的。」