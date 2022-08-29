韓圜跌至13年低位　南韓央行：不會早於聯儲局結束收緊貨幣政策

【有線財經】多間環球央行都表示，會堅持加息來對抗通脹，其中南韓央行說，不會早過聯儲局結束收緊貨幣政策，但受到美匯指數抽升，韓圜繼續跌至13年的低位。

聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會繼續放鷹，多間環球央行官員亦和應堅持加息遏抑通脹。南韓央行行長李昌鏞接受彭博訪問時說，不會早過聯儲局結束收緊貨幣政策，不過央行上周加息力度「收油」去到四分一厘，會不會再加大幅度加息，他說要視乎數據而定。南韓央行行長李昌鏞：「面對眾多不確定性，我們的決定要視乎數據，但如果通脹率持續高於5%，就如鮑威爾主席一樣，南韓央行應優先考慮物價穩定。」

雖然南韓央行在去年8月開始加息，但利率已經比聯儲局追上，而央行最近預計，年底利率將會介乎2.75至3厘，換言之未來加息幅度，可能維持四分一厘。

觸發韓圜兌美元繼續貶值，跌至十三年低位，而相比日圓，韓圜近期貶值速度更快，過去三個月跌約8%，李昌鏞說除了強美元之外，中國及日本維持寬鬆貨幣政策都不利韓圜。

經濟學者羅家聰：「西方與這些(亞洲)國家做貿易時，會一籃子去進行，例如看見(鄰近國家貨幣)貶值，資金會流走或者買入的貨會更多，這本身會產生一種「無形之手」的壓力，將其匯價或利率推回與鄰近國家相若的水平。」羅家聰又說，除非央行將來加息速度比預期快，否則未必對匯價有太大改善。