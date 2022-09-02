理想、小鵬上月汽車交付量錄雙位數跌幅 分析：與新舊產品更換期有關

【有線財經】內地新能源車企，上月交付量表現分化，主要車企當中，只有理想和小鵬的交付量按月錄得跌幅，當中理想更「腰斬」一半，排名被吉利旗下的極氪超前，有望來港上市的哪咤和零跑，交付量分別按月升14%和4%，穩守在首三甲之內。

分析認為，理想的交付量「跑輸」，與推出新車有關，中薇證券研究部執行董事黃偉豪說：「關乎新舊汽車交替期，以往只有理想ONE做銷售，上月發布了L9新車款，但未開始交付，這可能在未來一兩個月數據，才會慢慢體現出來，亦有少少牽涉整個行業供應鏈的問題，因早一兩個月始終上海有封城，其實他們生產或交付都會有拖累，只可說是剛過去的一個月，才慢慢體現出來。」

大行亦認同，要觀望「蔚小理」推出的新車，帶來的潛在市場反應，瑞信表示，理想最有潛力的客戶，正等待11月發布的新車L8，有望推動明年的交付量，但短期就會令理想ONE的銷量減少，預計本月理想ONE和L9的交付量，分別會有4000及1萬輛，至於蔚來新車ET5本月開始交付，估計帶動交付量，增至1.2萬至1.3萬輛，按月升最多22%，整個第三季交付量，有望超過3.3萬輛，預料會創季度新高。

摩根士丹利就提到，投資者仍關注小鵬，本月發布的新車G9的官方定價，以及小鵬在擺脫疫情，生產復蘇速度有多快，但鑑於公司對今季交付量指引低，相信不難達標。