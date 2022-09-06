虛擬土地價格今年來跌九成 有業界注資本地公司續元宇宙發展

【有線財經】受加密貨幣波動影響，虛擬土地價格今年來暴跌九成。有業內人士透過注資本地公司，鼓勵本地創作，持續元宇宙發展。

去年底，加密貨幣創新高，掀起一場虛擬土地炒賣。The Sandbox大中華區香港業務增長主管黃宏誠：「在(去年)12至2月期間，升幅達到一個比較誇張的走勢。」走勢之後急轉直下，元宇宙相關熱潮亦有所冷卻。The Sandbox大中華區香港業務增長主管黃宏誠：「這幾個月，我們稱為加密貨幣寒冬，整體趨勢都有一些回落。」以The Sandbox的虛擬土地為例，平均成交價格從1月逾3.5萬美元的歷史高位，大半年間就累積大跌93%，至只值2000多美元。

雖然波動這麼大，但這項對元宇宙的投資早前卻吸引港鐵、滙豐以至新世界等行業龍頭參與，作為背後的經營者，如何說服投資者平衡機會與風險？The Sandbox大中華區香港業務增長主管黃宏誠：「現在(土地價格)回落，可能在百分比上大家看到(幅度)很大。如果你覺得這是短線投資項目，當然很誇張，但我們一直在說，元宇宙的發展、整個項目的走勢不是說幾個月的事，而是可能需時以年計，才能做到這件事。所有都是很長線的，是希望未來這元宇宙項目變成將來的主流。」

說到持續發展，公司近期首次向一間本地公司注資170萬美元，推廣元宇宙體驗創作。INDEX GAME聯合創辦人王碧琪：「這也是我們核心去做，繼續為元宇宙創造更多創意內容。「線下」即現實世界一些香港本地品牌；「線上」其實是元宇宙，與客戶的連繫如何？或客戶如何很「貼地」運用元宇宙這件事，是一個嶄新、雙贏的「O2O」方案。」例子包括為一間本地銀行創作元宇宙體驗項目，參加者可以在虛擬學院完成相關任務，同時為應屆DSE考生打氣。為了鼓勵本地內容創作，The Sandbox又在網頁提供免費下載工具讓設計者使用，作品上架後，將收取交易額5%作手續費。