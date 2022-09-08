據報美國總統拜登將押後調整對華關稅的決定

【有線財經】為了紓緩通脹壓力，拜登政府對是否取消中國進口貨品關稅研究多月，但再傳出變數。

彭博引述消息人士報道，拜登在早前已簽署了排除程序，豁免中國進口製造材料的關稅但目前會押後作出最終決定，並正研究救助企業的方案。美國貿易代表辦公室上星期五公布一項關稅評估，容許企業就哪些關稅損害當地就業或競爭力提出意見，以助華府研究協助企業的方案。

分析認為可能與11月美國中期選舉有關。

高富金融集團投資總監梁偉民：「尤其是政治的立場上，對於拜登政府來説可能未必有空間向中國有示弱的情況，因為減關稅而前設無任何在中國一方面有得益的話，其實我想會被美國選民視為一個向中國示弱的行為，所以在臨近中期選舉，基本上不能夠發生，再加上台海局勢緊張後，更加令這個可能性接近無。」

另外，美國星期四起，一連兩日在洛杉磯主辦印太經濟框架的首次會議，日本、印度、南韓等13個國家都有代表參與，預計會討論貿易、供應鏈等議題，抗衡中國在印太地區的影響力。