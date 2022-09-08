布雷納德：必須繼續加息　華爾街日報估今個月會再加息四分三厘

【有線財經】美國的通脹問題繼續加深市場對進取加息的看法，而且多名聯儲局官員都保持較為「鷹派」的言論。

聯儲局副主席布雷納德認為，即使經濟環境存在高度不確定，但貨幣政策要以數據為本，有信心令通脹回落至2%以下，不過她除了憂慮影響整體需求，亦擔心快速收緊有滯後效應，產生過度緊縮的風險，根據歷史經驗，必須維持高利率一段時間，避免太快就減慢加息步伐。

今年有貨幣政策投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特亦重申，明年初利率應該升至4厘以上，認為現時斷定通脹見頂是為時過早。

聯儲局發布的「褐皮書」就指出通脹依然高企，雖然轄下9個地區的物價升幅減慢，不過全數12個地區的食品、租金等大幅攀升，又指經濟前景維持疲弱，受訪企業預計未來6至12個月需求會再放緩。

基於近期聯儲局官員的言論，暗示壓制通脹的進展不似預期，高盛調高今個月加息預期，認為會再加息四分三厘，預計到11月才會減慢幅度至半厘。

曾經準確預測會加息四分三厘的《華爾街日報》就分析，主席鮑威爾表明即使失業率上升，亦要對抗通脹，代表今個月將維持加息幅度。報道刊登後，利率期貨對加息四分三厘的預期隨即升至約八成。