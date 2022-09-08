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2022年09月08日
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財經資訊
蘋果推出新一代iPhone 無提高美國售價 香港售價輕微調高
【有線財經】蘋果公司行政總裁庫克：「我們不斷挑戰自我提升標準，讓iPhone變得更好及更受歡迎 ，讓我們一同看看全新的iPhone。」
要令iPhone變得更好，新一代高階版iPhone 14 Pro系列，晶片首次採用以4納米製程，生產的A16晶片效能較對手高通驍龍同類晶片快40%。
主鏡頭亦大幅升級，像素提升至4800萬，並改善了感光技術。
自iPhone引入臉部識別後，一直被詬病的螢幕「瀏海」位置，在這個系列都有突破，加入多種互動功能，「瀏海」會隨著不同活動或提示，而有動態變化。
顏色加入暗紫色，但與上一代比較，就少一個選擇。
至於標準版iPhone 14系列，沒再推出「細版」mini款，反而以6.7吋螢幕的Plus版取代。
新iPhone本周五開始預訂，美國通脹破頂，但當地的售價出乎預期沒有加價無加到，香港的售價就比上一代貴了100元，iPhone 14售價6899元起，iPhone 14 Pro入場價就要8599元，下周五發售。
蘋果同時發布，全新的Apple Watch Ultra專為極限運動的用家而設。新一代耳機AirPods把降噪功能升級，並使用全新晶片和藍芽技術。
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