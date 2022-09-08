中銀調高二手物業按揭息口 分析：用家或選擇較低息的P按

【有線財經】中銀香港同時調高二手物業的按揭利率，但H按封頂息加幅高於P按，分析認為會推動用家選用較優惠的P按計劃。

繼滙豐、渣打上月中調高H按封頂息率後，中銀針對二手物業按揭調高息口。H按封頂息加0.25厘至P減2.25厘，實際利率為2.75厘，息口跟滙豐、渣打看齊，至於P按貸款利率就加0.1厘至P減2.4厘，實際利率為2.6厘，有關調整本月15日生效。