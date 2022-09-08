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2022年09月08日
財金焦點
財經資訊
中銀調高二手物業按揭息口 分析：用家或選擇較低息的P按
【有線財經】中銀香港同時調高二手物業的按揭利率，但H按封頂息加幅高於P按，分析認為會推動用家選用較優惠的P按計劃。
繼滙豐、渣打上月中調高H按封頂息率後，中銀針對二手物業按揭調高息口。H按封頂息加0.25厘至P減2.25厘，實際利率為2.75厘，息口跟滙豐、渣打看齊，至於P按貸款利率就加0.1厘至P減2.4厘，實際利率為2.6厘，有關調整本月15日生效。
分析指出，隨著美息向上，預期與H按相關的一個月拆息，稍後會升至2.5厘，將推動客戶選擇較低息的P按。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明：「加息週期來看，未來這一兩年暫時P按的封頂位便宜了，其實它是較優惠，因為它還有壓力測試位，相對計起上來較H按的封頂位是輕鬆一點。」
中銀回應指在息口趨升環境下，推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇，強調客戶買樓時，應考慮未來經濟環境及息口走勢，按負擔能力選擇合適的按揭計劃。
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